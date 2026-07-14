¿Desapareció el mar? Esta sería la razón por la que el agua se alejó 100 metros de la orilla en playa Antón Lizardo, Veracruz

Un video impactante mostró cómo el mar de la playa Antón Lizardo, en Veracruz, se empezó a alejar varios metros hacia atrás, como si el agua desapareciera por completo. Los usuarios reaccionaron con impresión y con dudas sobre qué genera que el mar se haga tan hacia atrás

¿Qué fenómeno natural hizo que el agua de la playa "desapareciera"?

Así desapareció el mar en Veracruz

Habitantes de la localidad de Antón Lizardo, ubicada en el municipio de Alvarado, Veracruz, grabaron cómo las aguas del Golfo de México se habían retirado más o menos 100 metros de la orilla de la playa.

El hecho causó asombro inmediato tanto entre los lancheros de la zona como entre los visitantes de la costa.

¿Qué es la marea de sizigia y cómo se genera?

Autoridades ya han hablado de este fenómeno y explicaron que este suceso se conoce científicamente como "marea de sizigia" o bajamar astronómica.

Se trata de un fenómeno natural que pasa cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean sobre un mismo eje, generando una fuerza de atracción gravitacional.

El efecto de la distancia con la luna en las playas mexicanas

A la alineación de los astros se sumó el hecho de que el satélite natural de la Tierra está en una posición cercana a su perigeo, que es el punto de su órbita que está más cerca a nuestro planeta.

Esta cercanía aumenta la amplitud de las mareas, ocasionando que la marea baja o bajamar sea mucho más notable y visible de lo que se puede apreciar normalmente en la costa veracruzana.

¿Es un tsunami?

Al hablar de este tema, los meteorólogos aclararon que este comportamiento del mar no tiene ninguna relación con un tsunami.

Al no haber sismos ni movimientos telúricos de consideración en la región, el fenómeno se mantiene como un proceso astronómico completamente seguro.

¡El mar se alejó casi 100 metros! Sorprende fenómeno en playa de Antón Lizardo, Veracruz pic.twitter.com/6NeAb5dZ4c — XEU Noticias (@xeunoticias) July 13, 2026

¿El fenómeno es peligroso?

Los especialistas indican que la marea de sizigia es un evento común que se presenta de cuatro a cinco veces al año en diferentes aguas del territorio mexicano.

Aunque en la mayoría de las ocasiones este retroceso del agua pasa durante los horarios de la noche o la madrugada, razón por la cual la población no suele darse cuenta de su existencia.