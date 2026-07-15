Lluvia de meteoros Dracónidas 2026: Cómo, cuándo y a qué hora verlas en México

De acuerdo con Earth Sky, lluvia de meteoros Dracónidas de este 2026 alcanzará su pico máximo de actividad en el cielo nocturno de México este 08 de octubre, en un evento que promete una visibilidad excelente gracias a la coincidencia con la luna nueva, lo que traerá una velada completamente oscura junto con la cercanía del cometa progenitor 21p/Giacobini-Zinner a la Tierra.

Este evento astronómico será un deleite para todos los entusiastas de la astronomía, familias y público en general en México, especialmente en el centro y norte de país, sin embargo debemos aclarar hubo información falsa de otros medios de comunicación que aseguraban que esta lluvia de meteoros Dracónidas ocurriría el siguiente 28 de julio, pero, según informó Asociación Astronómica de España su pico más alto será hasta el 08 y 09 de octubre.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros Dracónidas 2026 desde México?

Recuerda que para ver este espectáculo celeste, deberás de preparar una salida a zonas altas o de baja contaminación lumínica durante el atardecer y las primeras horas de la noche del 08 de octubre del 2026, las cuáles serán perceptibles a simple vista y sin necesidad de telescopios o binoculares, ya que solo debes adaptar la vista a la oscuridad durante 20 minutos.

Aunque será visible en todo México, para la Ciudad de México (CDMX) y zonas aledañas, los mejores puntos de observación son:



El Parque Nacional Desierto de los Leones

Las zonas altas del Ajusco

Se espera que este evento traiga aproximadamente 10 meteoros por hora bajo condiciones del cielo despejado y oscuro, con la ventaja de la Luna Nueva, que no generará interferencia de luz. Asimismo, no tendrás que desvelarte para ver la lluvia de meteoros Dracónidas, ya que se disfrutan más durante el atardecer y las primeras horas de la noche. Cabe destacar que, debido a que el cometa progenitor pasó en marzo del 2025 y aún se encuentra —relativamente— cerca de la Tierra, los astrónomos no descartan la posibilidad de un estallido repentino en la actividad estelar.