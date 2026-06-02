¿Cuántas personas le caben al Estadio Ciudad de México? La capacidad confirmada del antes Azteca para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A menos de dos semanas de que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, miles de aficionados ya comienzan a hacer cuentas, planear viajes y buscar boletos para uno de los eventos deportivos más esperados de la década.

Entre las preguntas más frecuentes aparece una que parece sencilla, pero que refleja la magnitud del escenario: ¿cuál es la capacidad del inmueble que durante décadas fue conocido como Estadio Azteca?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La respuesta ayuda a dimensionar la importancia de este recinto. Tras su proceso de modernización rumbo al Mundial, el Estadio Ciudad de México cuenta con capacidad para recibir a más de 87 mil espectadores, una cifra que lo mantiene entre los estadios más emblemáticos y de mayor relevancia en el continente americano.

Su tamaño, ubicación y legado fueron factores clave para que volviera a ser elegido como sede de una inauguración mundialista.

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El único estadio que inaugurará tres Copas Mundiales

Pocos escenarios deportivos pueden presumir una historia similar. El inmueble abrió sus puertas en 1966 y apenas cuatro años después recibió la final de la Copa Mundial de la FIFA™ de 1970, torneo que consagró a Pelé como una de las mayores leyendas del fútbol.

Dieciséis años más tarde volvió a convertirse en el centro de atención internacional. Durante la Copa Mundial de la FIFA™ de 1986, el estadio fue testigo de dos de las jugadas más recordadas de todos los tiempos: la llamada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona.

Ahora, en 2026, el recinto volverá a entrar a los libros de historia al convertirse en el primer estadio del planeta en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial de la FIFA™.

Los partidos que recibirá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La actividad mundialista comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica; posteriormente recibirá encuentros de fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos de final, por lo que volverá a convertirse en uno de los escenarios más observados del planeta.

Con una capacidad superior a los 87 mil asistentes, una historia construida durante casi seis décadas y una nueva etapa tecnológica rumbo al torneo, el Estadio Ciudad de México se prepara para escribir otro capítulo dentro de la historia del futbol mundial, esta vez frente a millones de espectadores que volverán a tener los ojos puestos sobre el antes Azteca.