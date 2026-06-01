¿Sube el pasaje? Las tarifas actualizadas de Metro, Metrobús, Trolebús y camiones en CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para trasladarse en la Ciudad de México (CDMX) durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será necesario tener entre las opciones el transporte público, esto debido a que el circuito que rodea el Estadio Ciudad de México estará cerrado y traerá caos en la movilidad de los que tendrán actividades en la ciudad. A muchos les preocupaban los rumores sobre que las tarifas del pasaje aumentarían por la época mundialista en la capital de México.

¿Realmente aumentaron los precios del transporte público? Si vas a asistir a los partidos o simplemente necesitas trasladarte para acudir algún punto de la ciudad, te dejamos la lista completa de precios para que prepares tu Tarjeta de Movilidad Integrada.

🔴 ¡Caos en el Tren Ligero! 🚆



Se reportó una falla en el Tren Ligero entre las estaciones Estadio Azteca y Taxqueña. Los usuarios fueron desalojados y caminaron por las vías 🚧 pic.twitter.com/eD1XM2vEEW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 1, 2026

Tarifas del pasaje del Metro y el Metrobús

El Sistema de Transporte Colectivo Metro mantendrá su tarifa fija de 5 pesos por viaje, permitiendo transbordar entre sus doce líneas sin costo extra.

En el caso del Metrobús, el acceso general se queda en 6 pesos; la única excepción en este sistema es la Línea 4, que cambia el precio en su ruta a las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual se mantiene con su precio de 30 pesos.

Precios del Trolebús, Cablebús y el Tren Ligero

El Servicio de Transportes Eléctricos operará con sus precios normales.

El Tren Ligero cobrará 3 pesos.

Las líneas 1 a la 9 del Trolebús costarán 4 pesos y el Trolebús Elevado y las líneas 12 y 13 costarán 7 pesos.

El servicio nocturno conocido como Nochebús tendrá un precio de 7 pesos y la Línea 11 del Trolebús se mantendrá en 13 pesos. Por otro lado, el Cablebús mantendrá su costo de 7 pesos.

Tarifas oficiales para camiones, micros y la red RTP

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece las opciones económicas con su servicio ordinario a 2 pesos, el servicio exprés a 4 pesos y el Ecobús a 5 pesos.

Para las rutas de microbuses y vagonetas, el cobro inicial por los primeros 5 kilómetros es de 7.50 pesos, subiendo a 8 pesos en trayectos de 5 a 12 kilómetros, y aumentando en 9 pesos para rutas más largas.

Los autobuses de corredores cobran 8.50 pesos el tramo corto y 9.50 pesos si pasa de los 5 kilómetros.

El servicio del Tren Ligero se encuentra suspendido de Taxqueña a Xochimilco por una falla entre las estaciones Textitlán y Registro Federal.



Toma precauciones



Vía @R_Perez_11 https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/MRFebE8gsf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

Cuánto cuesta viajar en taxi en la CDMX

Los servicios de taxi también operarán con normalidad y al mismo precio, aunque no será la mejor opción para trasladarse en el caos, también puedes considerar las tarifas.

El taxi libre arranca con un banderazo de 8.74 pesos y suma 1.07 pesos cada 250 metros o 45 segundos de espera.

Los taxis de sitio inician en 13.10 pesos o de 1.30 pesos por cada 25 metros o 45 segundos, mientras que los radio taxis oficiales mantienen un banderazo de 27.30 pesos y un costo de 1.84 pesos por la misma distancia y tiempo ya mencionada.