Notas
-
Rumbo al Mundial 2026: Aviones radar de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuelan Yucatán
La Fuerza Aérea Mexicana activa ejercicios de vigilancia en la Península de Yucatán como parte de los preparativos para el Mundial 2026; utilizan tecnología de alerta temprana para protección del espacio aéreo.
-
¿NFL cambia de nombre? Trump da por terminado el debate entre el futbol y el soccer en el Sorteo del Mundial 2026
¿Futbol o soccer? Donald Trump aseguró que la discusión ya no tiene sentido para las nuevas generaciones, esto en el marco del Sorteo del Mundial 2026.
-
¿Cuánto durará el Sorteo del Mundial 2026? Horario para verlo desde México por Azteca 7
En el Sorteo del Mundial 2026 estarán las 48 selecciones para conocer en que grupo quedan. Los equipos se dividen en 4 bombos de 12 equipos cada uno.
-
FIFA designa a Arabia Saudita como sede del Mundial 2034: Todo lo que debes saber
El Consejo de la FIFA confirmó a Arabia Saudita como el país sede para albergar el Mundial de Futbol Varonil 2034, tras no recibir otra candidatura.
-
Para sus vitrinas: Lionel Messi es el Jugador Más Valioso de la MLS 2024
Lionel Messi es reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS 2024. El astro argentino sigue demostrando su talento con el Inter Miami.
-
Manuel Guerrero abandona Qatar después de ser encarcelado por su orientación sexual
El británico-mexicano fue detenido desde febrero del presente año en Qatar, a causa de sus preferencias sexuales; acusó a las autoridades de ser víctima de maltrato.