Demandaron a Nicolás Maduro en Nueva York por ejecuciones extrajudiciales y torturas

Un grupo de cinco ciudadanos venezolanos interpuso una demanda civil de 44 páginas ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, en contra del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Lo señalan como el responsable directo de ordenar la ejecución extrajudicial de seis jóvenes de sus familias, además de cometer actos de tortura contra los propios demandantes entre los años 2017 y 2021.

La acción legal fue promovida por los afectados bajo seudónimos para proteger su integridad. Los testimonios describen el modus operandi de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, un cuerpo policial civil disuelto en 2021 tras múltiples denuncias internacionales. Según el expediente, los agentes ingresaban a los sectores populares durante la madrugada con rostros cubiertos, separaban a las víctimas de sus familias, las ejecutaban y posteriormente alteraban las escenas del crimen para simular falsos enfrentamientos o casos de "resistencia a la autoridad".

Denuncian a Maduro ante la justicia de EE.UU. por presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre 2017 y 2021 https://t.co/tYmvdFtigS — CNN en Español (@CNNEE) July 1, 2026

Lo acusan de tortura

El documento legal sostiene que el exmandatario utilizó a esta división policial como un mecanismo de control social y represión política orientado a infundir terror en sectores de bajos recursos y neutralizar la disidencia. Entre los relatos incorporados a la causa, una de las madres demandantes detalló que su hijo falleció por asfixia tras recibir agresiones físicas graves y múltiples impactos de bala en el interior de su vivienda.

Adicionalmente, tres de los denunciantes incluyeron cargos específicos por torturas sufridas durante los operativos. Los familiares fundamentaron la pertinencia de acudir a la jurisdicción de Estados Unidos argumentando que el Poder Judicial venezolano opera de manera sesgada, bloqueando de forma sistemática las investigaciones internas. El texto cita que, en varios casos, funcionarios del Ministerio Público de ese país admitieron de manera extraoficial tener instrucciones precisas de no abrir expedientes contra el personal de las FAES.

Maduro sigue en prisión

Nicolás Maduro, quien fue presidente de Venezuela entre 2013 y principios de 2026, se encuentra recluido en un centro penitenciario de Nueva York. Su detención ocurrió tras ser derrocado en enero de este año durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

La demanda civil busca fijar una indemnización financiera por los daños causados a las familias. Por su parte, la defensa legal de Maduro evalúa solicitar la desestimación del caso penal invocando la inmunidad diplomática correspondiente a un jefe de Estado, mientras que en sus comparecencias previas el expresidente rechazó los cargos criminales y se autodefinió como "prisionero de guerra".