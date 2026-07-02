Un rescate milagroso tras los terremotos: Cronología del operativo para sacar a Hernán Gil de los escombros

El doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela —que acumuló más de 600 réplicas, causó la muerte de más de 2.200 personas y motivó la declaración de siete días de duelo nacional— provocó el colapso del Centro Comercial Galerías Playa Grande, ubicado en la avenida principal de Playa Grande, La Guaira.

Hernán Gil, vigilante de 43 años (documentado también como de 33 o 44 años según distintas agencias), se encontraba en los sótanos de la estructura (sótano -2 o -3) al momento del sismo. Su supervivencia y posterior extracción requirieron un operativo internacional de alta complejidad debido a la inestabilidad del terreno.

Así fueron las largas horas de trabajo para los héroes en el lugar de la tragedia, y la resistencia de Hernán, en momentos donde no sabía, si volvería a ver la luz del sol:

Miércoles 24 de junio

Ocurre el doble terremoto en Venezuela. El Centro Comercial Galerías Playa Grande sufre un vuelco estructural y colapsa de forma vertical. Hernán Gil sobrevive al protegerse debajo del escritorio de su garita en el área de estacionamiento subterráneo. Queda completamente bloqueado por vigas de concreto y material desmoronado.

Domingo 28 de junio, cumple 100 horas atrapado

Durante una inspección técnica con sensores de pulso a la 1 de la tarde, Allan Madrigal, rescatista de la Cruz Roja de Costa Rica, detecta señales de vida y establece el primer contacto por voz a través de un espacio entre las placas de concreto. Gil confirma que está con vida y que no se encuentra prensado por las estructuras, sino confinado en la garita. Las labores iniciales son ejecutadas por ocho rescatistas de Costa Rica y de la Cruz Roja Venezolana.

Lunes 29 de junio

Se suman al operativo delegaciones de rescate de El Salvador, México, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Portugal, conformando un equipo de cerca de 100 especialistas en la rampa de acceso del estacionamiento.

Los sensores de monitoreo registran que el edificio adyacente presenta un desplazamiento de 9 milímetros por hora (nueve veces superior al ritmo inicial de 1 mm/h). El edificio del estacionamiento registra un movimiento acumulado de 3 centímetros, lo que obliga a detener las excavaciones pesadas e iniciar el apuntalamiento con estructuras de madera.

Martes 30 de junio

La lluvia por la madrugada obliga a suspender temporalmente las actividades dentro de donde se encontraba Hernán por el alto riesgo de deslizamiento de material molido desde los niveles superiores.

A las 3:30 de la tarde, los equipos mexicanos y salvadoreños logran perforar una sección de la pared con herramientas manuales (cinceles) para evitar vibraciones. Sin embargo, se determina que el orificio es insuficiente para la extracción corporal.

A las 6 de la tarde, el equipo de búsqueda y rescate de Portugal toma el relevo del turno. Mediante cámaras técnicas y teléfonos móviles, los rescatistas portugueses abren dos orificios adicionales, confirman que alcanzan a ver la posición de Gil, le dan agua y alimento líquido a través de una manguera, y le ordenan que permanezca inmóvil debido a la fragilidad del techo. Un movimiento en falso, puede convertir el milagro en tragedia.

Miércoles 1 de julio

Por la madrugada, los equipos de rescate declaran alerta ante el riesgo inminente de colapso de los soportes si se mueven escombros en los alrededores del edificio. Se suspende el intento de extracción directa por la rampa principal.

Los ingenieros de las misiones internacionales deciden abandonar el acceso original y comienzan la perforación de un nuevo túnel de evacuación secundario. Se incrementa el personal a 300 trabajadores en turnos rotativos.

La excavación del nuevo túnel alcanza la garita de seguridad. Los rescatistas logran visualizar la cabeza de la víctima a través del ducto de extracción tras casi 200 horas de confinamiento. El proceso de estabilización médica previa a la movilización se extiende durante la madrugada.

Jueves 2 de julio

A las 10 de la mañana los equipos de emergencia retiran de forma segura a Hernán Gil del túnel de rescate. Su estado de salud es valorado por la Cruz Roja, y es trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para su atención especializada.