“Ya no valemos el gasto en medicina": Familiares de pacientes con cáncer protestan por falta de doctores y medicamentos en hospital de PEMEX en Tamaulipas

"Ya somo Dinamarca". Decenas de familiares de pacientes con cáncer estallaron en protestas por la falta de medicamentos y doctores en el Hospital General de Pemex en Tamaulipas; exigen a las autoridades resolver la grave situación.

"Entregamos una vida y el pago es que nos dicen que ya no valemos (...) Ya no valemos el gasto en medicina, ya no valemos el gasto en tratamientos", explicó un familiar de paciente con cáncer, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Familiares y pacientes con cáncer deben gastar más de 200 mil pesos al mes en medicamentos

Por otor lado, los médicos, pacientes y familiares denunciaron que la crisis del Hospital General de Pemex en Tamaulipas los ha afectado desde el 2022.

Los manifestantes aseguraron que el 70% del equipo médico se encuentra obsoleto, situación que actualmente afecta alrededor de 200 pacientes oncológicos.

Ante la falta de medicamentos, familiares de pacientes han tenido que comprarlos por su cuenta, pagando más de 200 mil pesos mensuales por fármacos, incluso rentan ambulancias porque no hay en el hospital.

"Aquí la situación es que ellos tiene que costear porque tienen que hacer el esfuerzo para tratar de sobrevivir", explicó el familiar.

¡Crisis en salud! Protestan en Hospital de Pemex



Cansados de la falta de medicamentos, especialistas y equipo médico, doctores y pacientes oncológicos protestaron frente al Hospital General de Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas.



Más de 140 pacientes se ven afectados por equipo… pic.twitter.com/TrlE1QI8zw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Familiares, pacientes y médicos exigen soluciones ante crisis en Hospital General de Pemex en Tamaulipas

Con mantas y cartulinas con las leyendas "Disfruten lo votado, ya somos Dinamarca", los inconformes salieron a las calles de Tamaulipas a marchar y exigir una solución por parte de las autoridades.

Hasta el momento, el Hospital General de PEMEX en Tamaulipas no han dado una declaración oficial respecto a las acusaciones por parte de familiares, pacientes con cáncer y hasta de los mismos médicos que trabajan en el lugar.

PEMEX pierde en 3 meses lo que 16 hospitales en México gastarían en todo un año

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 45 mil 991 millones de pesos durante el primer trimestre del 2026, lo que representa un 6.1% mayor al registrado el año anterior.

Las pérdidas de Pemex, en solo un trimestre, representan más de 30 mil millones de presupuesto de este año para al menos 16 hospitales en México, como el Hospital General, Infantil o el de Cancerología.