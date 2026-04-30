¿Una “pequeña” fuga en sus bolsillos? Pemex pierde en 3 meses lo que 16 hospitales en México gastarían en todo el año

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 45 mil 991 millones de pesos durante el primer trimestre del 2026, lo que representa un 6.1% mayor al registrado el año anterior.

Las pérdidas de Pemex, en solo un trimestre, representan más de 30 mil millones de presupuesto de este año para al menos 16 hospitales en México, como el Hospital General, Infantil o el de Cancerología.

Menor rendimiento y caída de ingresos de Pemex durante el primer trimestre 2026

En el primer trimestre 2026, periodo que abarca de enero a marzo, se reportó que los ingresos de Pemex se redujeron un 7.6%, sumando 365 mil 969 millones de pesos.

Por otro lado, la deuda de la petrolera mexicana se ubica en 79 mil millones de dólares (mdl) para 2026.

Según un reporte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se deben a un menor rendimiento de operación y al pago de derechos.

Pérdidas de Pemex equivalen a 10 años del presupuesto de organismos autónomos desaparecidos

Las pérdidas económicas de Pemex, empresa dedicada a la industria de hidrocarburos en México, equivale a 10 años del presupuesto de al menos 7 de los organismos que desapareció el Gobierno de México, quienes argumentaban ser "muy caros".



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ).

). Comisión Federal de Competencia Económica ( Cofece ).

). Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ).

). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( Coneval ).

). Comisión Reguladora de Energía ( CRE ).

). Comisión Nacional de Hidrocarburos ( CNH )

) Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Actualmente, México se enfrenta a un escenario complicado, en el que no tenemos transparencia, regulación de la competencia, ni muchos menos la medición de educación.

A esto se le suma la crisis del sector salud, pues las pérdidas de la petrolera superan los 30 mil millones de pesos del presupuesto del año en más de 10 hospitales públicos, en los cuales no hay insumos para atender a las y los pacientes.