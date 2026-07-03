Alerta AMBER CDMX: Desaparece Akeymi Zoe González en la alcaldía Cuauhtémoc

El día 1 de julio desapareció en la colonia Santa María la Ribera de la alcaldía Cuahtémoc, la menor de 11 años, Akeymi Zoe González Rangel, es de complexión robusta, tiene ojos negros y grandes, la piel morena clara, mide 1.48m y el cabello oscuro y lacio. Como señas particulares tiene un lunar en la mejilla derecha.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Akeimy Zoe González Rangel, de 11 años, vista por última vez el pasado 1 de julio, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/JU1rExjawd — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 3, 2026

¿Dónde se activa Alerta AMBER?

Acude a cualquier Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México de inmediato. Recuerda que las primeras horas son las más importantes para la pronta localización. No es necesario esperar ciertas horas para proceder a la activación de una Alerta AMBER.

¿Qué pasa si se activa la Alerta AMBER?

Cuando se activa la Alerta Amber, se despliega un protocolo de emergencia para la búsqueda y recuperación inmediata de un menor de edad desaparecido que corre riesgo inminente. Esto comienza las acciones diseñadas para encontrarlo en el menor tiempo posible:

Difusión masiva: Se emite una cédula de datos y fotografía del menor por todos los medios disponibles. Esto incluye televisión, radio, redes sociales, carreteras y mensajes en dispositivos móviles.

Cooperación ciudadana: Se pide la ayuda de la sociedad para identificar al menor, ubicar vehículos involucrados o reportar avistamientos.

Movilización de autoridades: Se activa una red de colaboración entre corporaciones policiales, fronteras y dependencias de gobierno para cerrar rutas de escape y realizar operativos de búsqueda. Independencia de la investigación: La difusión es paralela a la investigación formal que realizan las fiscalías para dar con el paradero.

La alerta suele mantenerse activa por un periodo de 72 horas para intensificar la búsqueda y se desactiva en cuanto el menor es localizado.