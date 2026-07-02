Desaparecen en Guanajuato las menores Camila Cárdenas y Perla Velázquez: Se activa Alerta AMBER

Camila Valeria Cárdenas Guerrero desapareció el 3 de mayo de 2026 y Perla Geraldine Velázquez Morin desapareció el miércoles 1 de julio de 2026 en Celaya, Guanajuato. Las autoridades del estado ya emitieron una Alerta AMBER y una alerta nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda para encontrara las menores lo más pronto posible.

Ficha de Búsqueda de Camila Valeria Cárdenas Guerrero

La menor de 14 años mide 1.6m, tiene el cabello castaño claro y lacio, ojos café oscuros y como señas particulares, tiene un tatuaje de ojos en el antebrazo, y dos mariposas en la pierna izquierda, la leyenda Emma Mercedes en el antebrazo y Francisco detrás de la oreja.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Camila Valeria Cárdenas Guerrero de 17 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/ca3xmxA2j7 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 2, 2026

Ficha de Búsqueda de Perla Geraldine Velázquez Morin

Perla Geraldine Velázquez Morin tiene 14 años, vestía una pijama rosa y sandalias al momento de su desaparición. Mide 1.57m, y tiene el cabello negro y rizado. Como señas particulares tiene un lunar arriba de la boca.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Perla Geraldine Velázquez Morín de 14 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/t4rNMk9Dgp — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 2, 2026

¿Qué es la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un sistema de notificación de emergencia que se activa ante la desaparición o sustracción de menores de edad. Su objetivo principal es movilizar rápidamente a la sociedad, las autoridades y los medios de comunicación para localizar a la niña, niño o adolescente y garantizar su seguridad.

¿Qué significa AMBER?

Las siglas en inglés corresponden a America's Missing: Broadcast Emergency Response (Respuesta de Emergencia para la Transmisión de la Desaparición de Menores en América). El nombre también se creó en honor a Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue secuestrada y trágicamente asesinada en Texas en 1996.