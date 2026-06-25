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Deslave en carretera de Puebla: así es el avance en las carreteras hoy 25 de junio EN VIVO

Te compartimos la información sobre bloqueos, accidentes, cierres y manifestaciones en las carreteras más concurridas del país.

Deslave en Oaxaca
|X/@GN_Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Antes de salir a carretera consulta en Azteca Noticias las últimas actualizaciones sobre la circulación en las principales vías de nuestro país.
Te compartimos EN VIVO la información sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y todo lo que pueda retrasar la circulación para que no te agarre de sorpresa en tu camino.

Así avanzan las carreteras de México hoy 25 de junio

Volcadura de tráiler en Jalisco

Un tráiler se volcó en la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara. Hay cierre parcial de la circulación.

Tráfico pesado en la Cuernavaca-Acapulco

Entre los km 96 y 99 hay tránsito lento con sentido a Cuernavaca

Accidente en la carretera Tehuacán-Oaxaca

En el km 19 hay cierre parcial porque se atiende el incidente.

Deslave en carretera de Puebla

La carretera Cuacnopalan-Oaxaca presenta cierre parcial por deslave.

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