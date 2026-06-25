Deslave en carretera de Puebla: así es el avance en las carreteras hoy 25 de junio EN VIVO
Te compartimos la información sobre bloqueos, accidentes, cierres y manifestaciones en las carreteras más concurridas del país.
Antes de salir a carretera consulta en Azteca Noticias las últimas actualizaciones sobre la circulación en las principales vías de nuestro país.
Te compartimos EN VIVO la información sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y todo lo que pueda retrasar la circulación para que no te agarre de sorpresa en tu camino.
Así avanzan las carreteras de México hoy 25 de junio
Volcadura de tráiler en Jalisco
Un tráiler se volcó en la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara. Hay cierre parcial de la circulación.
#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de la circulación, por #AccidenteVial cerca del km 049+300 de la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara /Con Ramal a Yahualica. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/rw9HnuSo4p— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 25, 2026
Tráfico pesado en la Cuernavaca-Acapulco
Entre los km 96 y 99 hay tránsito lento con sentido a Cuernavaca
Accidente en la carretera Tehuacán-Oaxaca
En el km 19 hay cierre parcial porque se atiende el incidente.
Deslave en carretera de Puebla
La carretera Cuacnopalan-Oaxaca presenta cierre parcial por deslave.
#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación tras deslave de talud, cerca del km. 019+600 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8UEmZKspKS— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 25, 2026