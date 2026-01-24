Capturan en Morelos a presunto asesino de familia de intérpretes de Lenguaje de Señas

En una operación conjunta que involucró la coordinación de diversas instituciones de seguridad, se confirmó la aprehensión del individuo señalado como el posible autor material del asesinato de tres personas en el estado de Michoacán.

La detención fue con la colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contando además con el soporte fundamental de las fuerzas policiales del estado de Morelos.

En coordinación con autoridades de Morelos, la #FiscalíaMich, @SSeguridad_Mich y @SSPCMexico detuvieron al probable responsable del homicidio de tres integrantes de una familia desaparecida en Morelia, como resultado de labores de inteligencia e investigación. pic.twitter.com/wt38kioz6X — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) January 24, 2026

Las víctimas, una familia de intérpretes de Lengua de Señas, fueron reportadas desaparecidas

El proceso que llevó a la localización del sospechoso implicó un exhaustivo despliegue de capacidades tácticas y analíticas. Las autoridades ejecutaron labores de inteligencia, investigaciones de campo y un análisis criminal detallado para establecer la identidad del imputado.

Según los reportes oficiales, tras haber perpetrado el crimen en territorio michoacano, el sujeto se desplazó hacia el estado vecino de Morelos con el firme objetivo de ocultarse y evitar ser procesado por el sistema de justicia. Sin embargo, el seguimiento interinstitucional permitió rastrear su ubicación exacta, logrando su captura efectiva en dicha entidad.

El caso que originó esta movilización policial ha generado gran consternación debido al perfil de los agraviados. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel "N" y Anayeli "N", quienes junto a su hija de apenas doce años de edad, conformaban una unidad familiar dedicada a la labor de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue el pasado 15 de enero del año en curso, fecha en la que se interpuso una denuncia formal por su desaparición en la ciudad de Morelia, activando los protocolos de búsqueda correspondientes.

Lamentablemente, el desenlace de la búsqueda fue trágico. Como parte de las diligencias de investigación realizadas tras la denuncia, los restos de los tres integrantes de la familia fueron hallados sin signos vitales.

El hallazgo se produjo en un tramo de la autopista que conecta a la Ciudad de México con Guadalajara, específicamente dentro de la jurisdicción del municipio de Zinapécuaro. Este descubrimiento redirigió los esfuerzos de las autoridades hacia la identificación de los responsables de interrumpir la vida de los profesionales de la comunicación inclusiva y la menor de edad.

El presunto autor fue detenido en Morelos y está a disposición de la autoridad judicial competente

Tras ser asegurado en Morelos, el presunto victimario fue trasladado para quedar bajo la custodia de la autoridad ministerial encargada del caso. Actualmente, el individuo se encuentra a disposición de los tribunales competentes para que se determine su situación jurídica y se proceda con el deslinde de responsabilidades por el triple homicidio.

