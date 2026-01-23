Dolor en Morelia: encuentran sin vida a familia desaparecida, eran intérpretes de lengua de señas

¡Tragedia en Morelia! La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que los integrantes de la familia reportada como desaparecida en Morelia , fueron localizados sin vida. Esto después de activarse los protocolos de búsqueda correspondientes. Estos hechos han generado conmoción social, además del inicio de una investigación penal con el objetivo de esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer responsabilidades.

La carpeta de investigación fue iniciada el 17 de enero de 2026 por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, después de que familiares presentaran la respectiva denuncia ante la autoridad.

¿Quiénes eran las víctimas y dónde fueron vistas por última vez?

Las víctimas, reportadas por desaparición forzada , fueron identificadas como Víctor Manuel M.V., Anayeli H.L. y su hija Megan Eileen M.H., de 12 años de edad, quienes habían sido vistos por última vez durante la jornada del pasado 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta de Morelia.

De acuerdo con la FGE Morelia, desde que se presentó el reporte de desaparición se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, que incluyeron acciones operativas y científicas en coordinación con unidades especializadas.

Las autoridades localizaron los cuerpos durante la jornada del pasado 17 de enero en la carretera Morelia–Salamanca, en la entrada a Ucareo, municipio de Zinapécuaro, una zona que forma parte del corredor vial que comunica la capital michoacana con otras localidades.

Víctor Manuel y Anayeli trabajaban como interpretes de señas en el Congreso Michoacán

La familia desaparecida era ampliamente conocida en el estado por su labor como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), ofreciendo sus servicios en instituciones públicas como el Congreso del Estado de Michoacán, dependencias del gobierno estatal, además de en diversos eventos públicos.

Su trabajo facilitaba la comunicación y el acceso a la información de personas con discapacidad auditiva, por lo que su desaparición y posterior hallazgo ha impactado especialmente a la comunidad sorda y a activistas sociales.

La Fiscalía de Michoacán informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación y los actos ministeriales correspondientes para determinar el móvil del crimen y localizar a los posibles responsables, conforme a lo establecido por la ley.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca de detenciones o líneas específicas de investigación.

Un fenómeno más amplio de desapariciones en México

Casos de personas localizadas sin vida tras ser reportadas como desaparecidas reflejan una crisis de seguridad que persiste en México, en donde miles de familias siguen buscando a sus seres queridos.

Estos hechos abren un debate urgente acerca de la eficacia de los protocolos de búsqueda, la protección de derechos humanos y la coordinación institucional para combatir el fenómeno de la desaparición forzada; ¿cómo pueden las autoridades evitar que tragedias como esta se repitan?

