México podría alcanzar nuevamente el espacio gracias a Dafne Reyes, una joven estudiante de ingeniería en robótica, que actualmente compite por uno de los seis lugares disponibles en un vuelo suborbital de turismo espacial, programado tentativamente para finales de este 2025.

Conocida en redes sociales como “AstroDaf”, Reyes se ha vuelto viral al compartir su preparación para este reto, qeu van desde entrenamientos en vuelos de gravedad cero hasta el uso de trajes espaciales profesionales. Su objetivo es claro: convertirse en astronauta profesional y abrir camino a nuevas generaciones de jóvenes mexicanas en la ciencia y la tecnología.

¿Cómo funciona la competencia para viajar al espacio?

De acuerdo con Reyes, esta iniciativa busca “democratizar el acceso al espacio”, permitiendo que personas que no son astronautas de carrera tengan la oportunidad de participar en una misión suborbital.

El proceso incluye varias fases: la primera mide la divulgación en redes sociales, donde cada visualización, interacción o apoyo público se traduce en puntos para la clasificación. Posteriormente, habrá votaciones abiertas al público para definir la tripulación final.

¿Quién es Dafne Reyes, la mexicana que sueña con ser astronauta?

Su pasión por el espacio comenzó a los 12 años, cuando participó en competencias de robótica en la primaria. Desde entonces, decidió enfocar su vida profesional en la ingeniería robótica, acumulando experiencias en proyectos de ciencia y divulgación.

Hoy, además de su preparación técnica, Dafne promueve la participación de niñas y jóvenes latinoamericanas en la ciencia, consolidándose como un referente inspirador en redes sociales.

¿Cuándo podría despegar este vuelo suborbital con Dafne Reyes?

La fecha tentativa del lanzamiento es en diciembre de 2025, aunque podría modificarse según el avance de las fases y la organización del programa. Hasta entonces, Dafne continuará enfrentando pruebas y dependerá del apoyo del público para asegurar su lugar entre los seis seleccionados.

El sueño de Dafne es también el sueño de México: volver al espacio por tercera ocasión y demostrar que las nuevas generaciones están listas para alcanzar las estrellas, ¿crees que la votación ciudadana logrará llevarla más allá de la atmósfera?

