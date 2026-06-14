¿Es malo para la salud? Este y otros mitos sobre la donación de sangre que debes conocer

En un accidente o en una cirugía programada es común que se solicite la donación de sangre, y en México sigue siendo muy baja la cifra de personas que lo hagan de forma voluntaria o altruista.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la cifra de este tipo de donadores de sangre aumentó de 5.1 a 8.3%, pues sigue persistiendo mitos que impiden a la mayoría de las personas a ayudar a los demás.

Recientemente, en los modelos de salud se han cambiado los criterios de selección de donantes de sangre que no sena discriminatorios, que sean interculturales, tengan rigor científico e igualdad de género.

Every blood or plasma donation is a precious, life-saving gift.



Giving blood is more than a medical act — it’s a powerful expression of solidarity, compassion and shared responsibility.



More from @WHO on Sunday’s #WorldBloodDonorDay: https://t.co/geltZwAul1 pic.twitter.com/CDQ8tgbu4f — United Nations (@UN) June 14, 2026

Día Mundial de la Donación de Sangre

Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial de la Donación de Sangre, con el propósito de incentivar a la población a donar esta o sus componentes que pueden ayudar a otras personas.

Algunos de los prejuicios sobre la donación de sangre es que hay ideas sobre que no pueden hacerlo si tienen perforaciones o tatuajes o que causa malestar después de hacerlo y contrario a lo que se cree, tiene beneficios para la salud.

En Latinoamérica, México es el país que más sangre dona después de Brasil, lo que le permite cumplir con el parámetro sobre el abasto, según la Secretaría de Salud.

#BlogSalud 🩺



Una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. 🩸



En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea reconoce a quienes donan de manera voluntaria y altruista, una acción solidaria que contribuye a… pic.twitter.com/iyWbHpqHm1 — SALUD México (@SSalud_mx) June 13, 2026

¿Puedo donar si tengo tatuajes o piercing?

Al respecto, tanto la Cruz Roja como la evidencia científica demuestran que el tener tatuajes no impide a las personas el donar sangre.

La única condición es que al momento de realizar la donación hayan pasado entre 4 y 12 meses.

¿Puedo donar sangre si estoy menstruando?

Otro de los mitos más comunes sobre la donación de sangre es que en el caso de las mujeres, se tenía la idea errónea de que esto podría causar malestar al donante, pero autoridades sanitarias aclaran que esto no interfiere.

Excepto las mujeres embarazadas y en lactancia deben esperar a dejar esos estados para poder realizar donaciones de sangre.

Requisitos para donación de Sangre

Tener entre 18 y 65 años

Peso mínimo de 50 kilogramos

No haber tenido alguna cirugía en los últimos seis meses

No padecer Hepatitis B o C, VIH, Chagas o sífilies

No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón

No usar drogas intravenosas o inhaladas

No haber tomado analgésicos en los cinco días previos a donar

No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una página especial donde proporcionan citas para la donación de sangre y el Hospital Español brinda atención, ambos pueden ayudarte si buscar pertenecer a la cifra de la donación altruista o voluntaria.