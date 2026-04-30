Niños “genio” sorprenden EN VIVO: Resuelven cálculos en segundos y conquistan Hechos AM en el Día del Niño 2026

En un país donde las buenas noticias a veces escasean, tres niños mexicanos están demostrando que el talento, la disciplina y la pasión pueden romper cualquier límite. En el marco del Día del Niño 2026, Regina, José Emilio y André visitaron el estudio de Hechos AM donde dejaron a todos sin palabras al mostrar su impresionante habilidad para resolver cálculos mentales en segundos. Desde el primer momento, la participación de estos niños genio, no solo emocionó, sino que también despertó una pregunta clave: ¿cómo logran pensar tan rápido?

Niños genio en Hechos AM: ¿Cómo funcionan las competencias de cálculo mental?

Regina lo explica con claridad: participan en torneos regionales, nacionales e internacionales, donde deben resolver hasta 70 operaciones sin errores para aspirar al máximo reconocimiento. Los premios no son menores. Quienes logran resultados perfectos pueden obtener títulos como “Grand Champion” a nivel internacional o excelencia en competencias nacionales. Además, el reto no es solo la precisión, sino el tiempo: Tienen apenas 5 minutos para resolver decenas de operaciones.

Pequeños genios de las matemáticas celebran el Día del Niño en #HechosAM 🧠✨



Regina, José Emilio y André, campeones internacionales de aritmética mental, visitaron el foro para demostrar sus habilidades resolviendo operaciones complejas en segundos.



🧮 Los menores explicaron… pic.twitter.com/WvRCfoPFv4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026

¿Cuál es el secreto de su rapidez mental?

Los niños se preparan con el método ALOHA Mental Arithmetic, un sistema reconocido internacionalmente que combina:

Uso del ábaco



Visualización mental



Ejercicios constantes en casa.



André lo resume de forma sencilla: “El método mental es imaginar el ábaco en tu mente y moverlo como si fuera real”. Este entrenamiento fortalece habilidades como la memoria, la concentración, además de la agilidad mental, de acuerdo con especialistas en educación matemática.

¿Realmente pueden resolver operaciones en segundos?

Sí, y estos pequeñitos lo demostraron durante el programa EN VIVO.

Ejemplose de operaciones:



149 + 301 – 200 = 250 (respuesta inmediata)



7 + 2 – 7 + 7 + 3 + 1 – 2 – 1 = 10.

Los menores respondieron sin calculadora, sin pausas, solo son su mente.

Más que números: disciplina, sueños y oportunidades

Más allá de los trofeos, estos niños ya han viajado a países como China y Tailandia gracias a sus logros, pero lo más importante es su visión a futuro:



Ingeniero mecatrónico



Piloto de carreras



Pintora.

Historias distintas, pero un mismo punto en común: la educación como motor de oportunidades. En medio de retos sociales, ejemplos como estos recuerdan que el talento existe y solo necesita impulso, porque si un niño puede resolver 70 operaciones en minutos: ¿qué más podría lograr con el apoyo adecuado

