¡A romper el cochinito! Esto gastarán los mexicanos por el Día del Niño 2026; lista de costos por festejo

¡A celebrar a los pequeños de la casa! Este año, los festejos por el Día del Niño 2026 podrán presentar un reto para el bolsillo de millones de madres y padres de familia, superando los 2 mil pesos en regalos y salidas, pero ¿cuánto costarán las celebraciones?

¿Cuánto cuesta festejar el Día del Niño 2026 en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que los mexicanos gastarán entre $2 mil a $5 mil pesos en regalos, convivios escolares y otras celebraciones por el Día del Niño 2025.

Por otro lado, los regalos para niños y niñas de este 30 de abril 2026, oscilan entre los $500 a mil pesos por cada pequeño.

Los gastos por el Día del Niño 2026 saldrá entre $2 mil a $5 mil pesos|ANPEC

¿Cuánto cuesta festejar el Dia del Niño en la Escuela?

La cooperación para el festejo del Día del Niño 2026 en los salones de clase osciló entre los $100 a $2000 pesos por cada alumnos, según la Anpec.

Por otro lado, el costo de los disfraces y otras festividades para este 30 de abril, alcanzarán los $300 a $500 pesos por cada menor.

Lista de costos de celebraciones por el Día del Niño 2026

¡A preparar la cartera! A través de un comunicado, la Anpec compartió la lista de costos por cada una de las celebraciones del Día del Niño 2026 en México; este es el precio total por familia de cada una de ellas.



Salida al cine - $1,600 pesos.

Parques y museos - $2 mil pesos.

Plaza comercial - Más de $2 mil pesos.

Parque acuático - Hasta $4 mil 250 pesos.

Parque público - Mil pesos.

El costo de cada una de las celebraciones dependerá de la zona a la que se acuda a festejar a los niños, por lo que el precio podría variar.

¿Cuánto cuestan los festejos del Día del Niño en México?|ANPEC

Consejos para ahorrar en las celebraciones del Día del Niño 2026

Expertos en finanzas comparten algunos consejos para ahorrar en las celebraciones del Día del Niño 2026, pero ¿cuáles son?



Comparar precios antes de comprar los regalos.

Establecer un límite de gasto con los menores.

Aprovecha los eventos gratuitos en CDMX por el Día del Niño.

Cada 30 de abril 2026 algunas alcaldía de la CDMX y museos, ofrecen algunas actividades completamente gratuitas para celebrar a las y los menores de edad.