Tragedia en Sinaloa: socavón abierto por seis meses cobra la vida de docente del IPN

La muerte del investigador y docente del Instituto Politécnico Nacional ( IPN ), Píndaro Álvarez Ruiz, tras caer con su vehículo en un socavón que llevaba más de seis meses abierto en Wasabe, Sinaloa, desató indignación y cuestionamientos sobre la responsabilidad de las autoridades municipales, luego de que el Ayuntamiento atribuyera el hecho a la víctima.

Lo culpan por su muerte tras caer en un socavón que llevaba más de 6 meses sin reparar

La muerte del investigador y docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Píndaro Álvarez Ruiz, ha generado indignación en Sinaloa luego de que perdiera la vida al caer con su vehículo en un socavón que, según se denunció públicamente, llevaba más de seis meses abierto en Wasabe.

De acuerdo con lo expuesto, el socavón se describía como un “cráter” por sus dimensiones, el cual permanecía sin ser reparado desde hace medio año. Tras el accidente, paramédicos confirmaron que el académico falleció a causa de una lesión grave en el abdomen.

Posteriormente, el Ayuntamiento señaló que el hecho habría sido responsabilidad de la víctima, al argumentar que presuntamente conducía en estado de ebriedad. Incluso, el secretario de Seguridad mencionado sostuvo que el hombre presentaba aliento alcohólico.

Sin embargo, las críticas se centraron en que el socavón continuaba abierto desde hacía seis meses sin ser atendido . También se señaló que el municipio habría manifestado no contar con recursos para reparar el boquete.

Ante la situación, se convocó a una marcha ciudadana para el próximo domingo con el objetivo de exigir la revocación del mandato de las autoridades municipales, al considerar que hubo negligencia en la atención del problema.

El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las autoridades ante obras o daños en la vía pública que permanecen sin reparación durante largos periodos. Vecinos convocan a marcha el próximo domingo para revocación del mandato.