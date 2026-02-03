Muere profesor del IPN tras caer a socavón en Guasave, Sinaloa; denuncian omisiones

Píndaro Álvarez Ruiz, profesor e investigador del IPN, murió tras caer a un socavón en Guasave, Sinaloa, hecho ocurrido en días recientes y que mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del fatal accidente.

De acuerdo con los reportes iniciales, el socavón se encontraba en una zona urbana que presentaba deterioro desde meses atrás. Fue en ese punto, durante la madrugada del 1 de febrero, que el profesor del IPN cayó con su vehículo, lo que le provocó lesiones que derivaron en su muerte.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y realiza peritajes técnicos en el lugar del socavón; el caso permanece bajo análisis mientras se determinan las causas y posibles omisiones relacionadas con el incidente ocurrido en Sinaloa.

PRI señala omisiones tras la muerte del profesor en el socavón

Tras el fallecimiento del profesor Píndaro Álvarez Ruiz, el Partido Revolucionario Institucional emitió una denuncia pública sobre el socavón que provocó la muerte del profesor en Guasave, Sinaloa.

En su pronunciamiento, el PRI sostuvo que el socavón se encontraba en condiciones de riesgo desde hacía varios meses sin que, según su postura, existieran acciones de reparación o mitigación por parte de la autoridad municipal; la fuerza política calificó el hecho como una omisión grave que derivó en la muerte del profesor del IPN.

El posicionamiento también exigió que se realicen investigaciones exhaustivas para deslindar responsabilidades y que se implementen medidas inmediatas para evitar que otros ciudadanos resulten afectados por hundimientos similares en Sinaloa.

Reacciones tras la muerte del profesor del IPN en Guasave, Sinaloa

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, expresó públicamente sus condolencias por el fallecimiento del profesor Píndaro Álvarez Ruiz y se unió a la pena que embarga a su familia y a la comunidad académica de Sinaloa.

Desde el CIIDIR-IPN Sinaloa, compañeros y estudiantes también destacaron la trayectoria académica del profesor y su aportación a la investigación regional; la noticia generó mensajes de duelo entre integrantes del IPN en distintas entidades.