¡Aguas con los aguaceros! Seguirán las lluvias : estos estados volverán a enfrentar el peor pronóstico

El fin de semana arrancará con un clima de contrastes en México. Mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, en el norte continuará el ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas que superarán los 45 grados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el monzón mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el paso de la onda tropical 21 mantendrán condiciones para lluvias fuertes en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y caída de árboles.

¿En qué estados lloverá más este 25 de julio?

Las lluvias más intensas se esperan en:



Muy fuertes: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos: Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de provocar inundaciones en zonas urbanas y crecidas de ríos o arroyos.

¿Qué estados tendrán más calor?

El calor seguirá siendo intenso en buena parte del norte y occidente del país.

Las temperaturas más altas se pronostican en:



Más de 45 °C: Baja California y Sonora.

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La onda de calor continuará en zonas del noreste de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

¿Habrá fuertes vientos y oleaje?

El pronóstico también prevé rachas que podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios y objetos ligeros.

Las condiciones más relevantes son:



Rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.

En el Pacífico también continuará el oleaje elevado:



Oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente fresco, con temperaturas frías en las zonas altas.

Por la tarde aumentará la nubosidad y habrá intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

En la capital del país se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 27 a 29 °C. En el Estado de México, el termómetro oscilará entre 6 y 8 °C por la mañana y 24 a 26 °C durante la tarde.

Además, se esperan vientos del este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.