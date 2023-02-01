Presencia de Ejército divide a legisladores en apertura de sesiones

Arrancó el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión y también las ausencias y las diferencias entre las fuerzas políticas. El Ejército volvió a dividir a legislares cuando la ceremonia de honores a la bandera a cargo de Banda de Guerra de la Secretaria de la Defensa Nacional se realizó en el vestíbulo de la Cámara de Diputados y no en salón de sesiones.

Esto motivo gritos de “traidor, apátrida” de la bancada de diputados de Morena en contra del presidente del Congreso, Santiago Creel por no realizar los honores a la Bandera en el recinto.

Encabezaron la ceremonia los presidentes de las Cámaras de Diputados, Santiago Creel y del Senado, Alejandro Armenta, también acudieron los líderes de las bancadas parlamentarias.

El panista Santiago Creel mantuvo su postura y argumento por qué la ceremonia no sería en el salón.

“Los honores a la bandera se hicieron en el vestíbulo porque los integrantes de la escolta están armados y en este salón de sesiones no pueden entrar armados, convenimos con la Secretaria de la Defensa el protocolo correspondiente para honrar a nuestra bandera”.

Pero aun así los legisladores de la mayoría morenista mantuvieron su protesta y reviraron entonando el himno nacional a capela.

Mientras que los diputados del PAN arroparon a su compañero y presidente también de la Cámara de Diputados con el grito “presidente, presidente”.

El enojo de los legisladores de Morena también se reflejó con su voto en contra del acta de la sesión de instalación del segundo periodo del segundo año de la 65 legislatura.

#VIDEO | ¡Ah pero para cobrar sí están en primera fila! 🙄



A la apertura de los trabajos legislativos asistieron 83 #senadores y 398 #diputados. pic.twitter.com/LRy6HsEfwO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 1, 2023

Legisladores falta a la apertura del periodo de sesiones

El nuevo periodo de sesiones en Congreso de la Unión inició también con la ausencia de legisladores. de 500 diputados solo asistieron 398, los faltistas fueron 102.

De 128 senadores pasaron lista 83, en tanto 45 no asistieron.

Al final de la sesión de apertura de los trabajos del Congreso diputados y senadores entonaron el himno nacional a cargo de la Banda de Música de la Secretaria de la Defensa Nacional, quienes sí estuvieron en el recinto.