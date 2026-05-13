¿El aguacate engorda? Nutriólogas desmienten los mitos más comunes de la comida

Seguramente has escuchado que no debes cenar sandía “porque cae pesada” o que el huevo es el enemigo número uno de tus arterias. Los consejos de la abuela y los “tips” que inundan internet han creado una serie de creencias sobre lo que comemos, pero ¿qué dice la ciencia al respecto?

En un recorrido por los mercados, donde nacen los mitos y las tradiciones culinarias, consultamos a especialistas para confirmar o desmentir las dudas más frecuentes sobre nuestra dieta diaria.

Mitos desmentidos: Del aguacate al huevo

Uno de los mayores miedos al iniciar una vida saludable es el consumo de aguacate. Sin embargo, la nutrióloga clínica Stephani Melo es tajante: es totalmente falso que el aguacate engorde. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es saludable consumir hasta medio aguacate al día gracias a su alto aporte de fibra y grasas buenas, siempre que no se abuse de la porción.

Por otro lado, el huevo ha sido señalado por años como el responsable del colesterol alto. Ana Laura Huerta, especialista en alimentación y ejercicio, aclara que el huevo no tiene por qué elevar el llamado “colesterol malo”. Al contrario, en personas sin restricciones médicas específicas, su consumo puede ayudar a aumentar los niveles de colesterol bueno.

El peligro oculto al recalentar el arroz

Sobre el mito de que recalentar el arroz te intoxica, la respuesta no es un sí o un no absoluto, sino un “mito a medias”. El problema no es el cereal en sí, sino el manejo que le damos tras cocinarlo.

La recomendación experta es no dejar el arroz a temperatura ambiente por más de dos horas. Esto se debe a la presencia de una bacteria llamada Bacillus Cereus, la cual es resistente al calor del recalentado. Si el arroz se queda fuera del refrigerador por mucho tiempo, esta bacteria puede proliferar y causar inflamación o una intoxicación real.

Fruta de noche y agua con limón: ¿Verdad o fantasía?

Existe la creencia popular de que comer fruta, como el mango, después de las 9:00 p.m. “saca lonjas” o sube el azúcar de forma descontrolada. La realidad es que el horario es indiferente. Si se mantiene una alimentación balanceada, el cuerpo procesa la fruta de la misma manera; la única excepción son los pacientes con diabetes, quienes deben monitorear sus niveles de glucosa específicos.

Finalmente, el clásico remedio de la abuela: tomar agua de limón en ayunas para quemar grasa. La ciencia es clara al respecto: ya sea fría o tibia, esta bebida no tiene ningún efecto quemagrasa en el organismo.

Al final del día, el detalle está en el equilibrio. Como señalan las especialistas, el problema no radica en los alimentos de forma individual, sino en la manera y la cantidad en la que los consumimos.