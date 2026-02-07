El “oro verde” mexicano va al Super Bowl 2026: Jalisco exporta aguacate récord a Estados Unidos

En los huertos de Ciudad Guzmán, en Jalisco, el ritmo se acelera, ya que cortadores, productores y empacadores trabajan contrarreloj para cosechar el aguacate de mayor calidad que viajará miles de kilómetros hasta Estados Unidos, exclusivamente para el Super Bowl 2026 , uno de los eventos deportivos con mayor consumo de este fruto a nivel mundial.

Con tijeras en mano y largas jornadas bajo el sol, los trabajadores mexicanos seleccionan cuidadosamente cada pieza del llamado “oro verde”, un producto que se ha convertido en símbolo de orgullo nacional y motor económico para miles de familias.

¿Cuánto aguacate de Jalisco llegará al Super Bowl 2026?

¡Récord de exportaciones de aguacate! De acuerdo con productores locales y cifras del sector, Jalisco aporta entre el 11 y 12% del volumen total de aguacate mexicano exportado a Estados Unidos en estas fechas clave. Para este año, se estima que más de 120 mil toneladas de aguacate mexicano llegarán al mercado estadounidense con motivo del Super Bowl LX, marcando un nuevo récord histórico de exportaciones, según la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate.

“Es un orgullo llegar a mercados tan importantes y tenerlos prácticamente a la vuelta de la esquina, donde el consumo es enorme”, revela Rigoberto Medina Villanueva, productor jalisciense, a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Un trabajo de años detrás de cada aguacate mexicano

Aunque el aguacate se disfruta solo por algunas semanas en los anaqueles y mesas estadounidenses, su calidad es resultado de años de esfuerzo, explica Medina Villanueva.

El cultivo del aguacate en Jalisco se extiende en más de 45 mil hectáreas, donde el trabajo es minucioso y constante. “Para llegar a esta calidad se requieren muchos años de esfuerzo; detrás de cada fruta hay una historia de trabajo”, afirma Medina.

Luego de la cosecha, los aguacates son trasladados en tractores hacia los empaques, donde se seleccionan, limpian y empacan cuidadosamente antes de su viaje al norte.

Exportaciones récord de aguacate a EU y nuevos mercados

Desde Jalisco, más de 30 camiones diarios parten rumbo a la frontera con Estados Unidos durante esta temporada alta; para los empacadores, el Super Bowl 2026 representa uno de los momentos más importantes del año: “Entre hoy y mañana salen los últimos embarques; para nosotros es un gran evento”, explicó José Manuel Mendoza, director de un empaque en la región.

Con Estados Unidos como principal comprador, el siguiente objetivo del aguacate mexicano ya está en la mira: Asia, particularmente China y Corea del Sur, donde el “oro verde” busca conquistar nuevos paladares; ¿será este el inicio de una nueva era global para el aguacate mexicano?