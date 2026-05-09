“Esto no es otro COVID": El jefe de la OMS lanza mensaje desde Tenerife al supervisar operativo del crucero con hantavirus

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha emitido una declaración personal dirigida directamente a los habitantes de Tenerife para calmar los ánimos ante la llegada del crucero MV Hondius. El buque, que transporta a casi 150 personas de 23 nacionalidades, ha registrado un brote de hantavirus (cepa Andes) que ya se ha cobrado la vida de tres personas.

En un gesto inusual, el Dr. Tedros anunció su intención de viajar personalmente a la isla para supervisar el desembarco y rendir homenaje a la "humanidad" del pueblo tinerfeño.

¿Qué es el hantavirus de la cepa Andes?

La OMS confirmó que de los ocho casos notificados inicialmente, cinco han sido validados como infecciones por hantavirus de la cepa Andes. Esta variante es particularmente vigilada porque es la única especie de hantavirus conocida capaz de transmitirse de persona a persona, aunque de forma limitada y bajo contacto directo prolongado.

A pesar de la gravedad de los fallecimientos, la evaluación técnica de la OMS es tajante: "El riesgo para la salud pública es bajo".

"Sé que están preocupados... el dolor de 2020 sigue siendo real, pero necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID-19", enfatizó el Dr. Tedros en su mensaje a la población local.

Operativo blindado en el Puerto de Granadilla

Para garantizar que no exista riesgo de propagación en la isla, las autoridades españolas y la OMS han diseñado un corredor sanitario estricto. El desembarco no se realizará en las zonas habituales, sino en el puerto industrial de Granadilla, alejado de núcleos residenciales.

I arrived in #Spain, where I will join senior government officials in a mission to Tenerife to oversee safe disembarkation of the passengers, crew members and health experts from MV Hondius cruise ship.



Meanwhile, I am in direct communication with captain Jan Dobrogowski and… pic.twitter.com/W4pI9dlQHg — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

Detalles del plan de evacuación:

Traslado sellado: Los pasajeros serán movilizados en vehículos custodiados y aislados.

Los pasajeros serán movilizados en vehículos custodiados y aislados. Corredor acordonado: Se ha establecido un perímetro de seguridad total hasta el punto de salida.

Se ha establecido un perímetro de seguridad total hasta el punto de salida. Repatriación directa: Los pasajeros serán enviados directamente a sus países de origen sin tener contacto con la población local.

Los pasajeros serán enviados directamente a sus países de origen sin tener contacto con la población local. Estado actual: Según el último reporte, no hay pasajeros con síntomas activos a bordo en este momento.

Tenerife: Un puerto de "solidaridad y deber moral"

La elección de Tenerife como puerto de acogida no fue al azar. Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), España tenía la obligación de identificar el puerto más cercano con la capacidad médica necesaria para atender una emergencia de este tipo.

El Dr. Tedros agradeció personalmente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por honrar este compromiso internacional y calificó la respuesta de la isla como un acto de "solidaridad y compasión".

La OMS ha enviado expertos a bordo y ha coordinado el envío de 2,500 kits de diagnóstico desde Argentina para reforzar las pruebas en los países de origen de los pasajeros. Por ahora, la consigna es la calma mientras el MV Hondius completa su última escala hacia la resolución de esta crisis sanitaria.