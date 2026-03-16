Así fue el día en que Conan O’Brien, anfitrión de los Oscar 2026, visitó México y estalló polémica

Conan O'Brien, conductor de los Premios Oscar 2026, es uno de los comediantes más populares de Estados Unidos y hace nueve años tuvo una polémica visita a México.

El anfitrión de la 98.ª entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica visitó tierras mexicana sen febrero de 2017. El propósito fue grabar "Conan Without Borders", una edición especial de su programa estadounidense, para su objetivo era demostrar la buena relación entre nuestro país y Estados Unidos.

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El comediante estadounidense se mudó una semana a la Ciudad de México para poder grabar la versión mexicana de su programa, durante estos días, se reunió con figuras emblemáticas de nuestro país, como Diego Luna, Vicente Fox, Giovani Dos Santo, e inclusos, fue a una fiesta de XV años y la lucha libre.

La visita de Conan O'Brien a México causó polémica en Estados Unidos, pues en ese tiempo, Donald Trump se había convertido por primera vez en el presidente del país; el comediante protestaba en contra de las ideas del mandatario republicano.

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En este contexto, el comediante acudió a comer tacos con Jorge Ramos, un reportero que fue expulsado de una conferencia de Trump por preguntar sobre los indocumentados. Las fotografías de su viaje a México, fueron compartidas en su cuenta de Instagram.

¿Quién es el presentador de los Oscar 2026?

Este año, el presentador de los Premios Oscar 2026, es Conan O'Brien, comediante estadounidense y conductor del programa "Late Night with Conan O'Brien", que lleva al aire más de 15 años.

El comediante fue elegido como anfitrión debido a su gran carrera en la televisión estadounidense, pues a lo largo de los años se ha convertido en una figura importante para este medio de comunicación, destacando por su estilo único.