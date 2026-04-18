Irán frena el paso de buques en el estrtecho de Ormuz: Así afecta al precio de la gasolina hoy 18 de abril 2026

Este sábado 18 de abril, el precio de la gasolina ha tenido cambios hoy mientras que Irán ha decidido cerrar otra vez el paso por el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético mundial. La resolución rompe con la reciente tregua de tránsito que la República Islámica había concedido hace apenas unas horas para suavizar las fricciones diplomáticas con el gobierno estadounidense.

Precio de la gasolina en México este sábado 18 de abril

Hoy, el precio promedio de la gasolina Regular se ubica en 23.68 pesos, mientras que la Premium ya alcanza los 28.31 pesos. Por su parte, el Diésel, combustible clave para el transporte de mercancías, se vende en promedio en 28.49 pesos. Todo esto ante el anuncio de Irán sobre retomar el control del estrecho de Ormuz y con ello, frena el paso de buques.

Si buscas una alternativa, el Gas Natural Vehicular se mantiene estable con un promedio nacional de 12.60 pesos.

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Precio de la gasolina en CDMX, Monterrey y Guadalajara

En las tres ciudades más grandes del país, los precios reflejan la presión internacional. En la Ciudad de México, la Regular promedia los 23.80 pesos y la Premium 28.41 pesos.

En Jalisco la Regular se encuentra en 23.99 pesos y la Premium 29.13 pesos. Por otro lado, en Nuevo León la Regular está en 24.01 pesos y la Premium en 29.39 pesos.

Así el precio de la gasolina en Tijuana y el Edomex

En el Estado de México, los precios se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional, con la Regular en 23.67 pesos y la Premium en 27.85 pesos.

Si cruzamos la frontera hacia Tijuana, el precio de la Regular baja a los 23.35 pesos y la Premium sube un poco a 28.40 pesos.

¿En qué estado de México es más barato el precio de la gasolina?

El estado que presenta el precio de gasolina más bajo es Tamaulipas que, por mucho, es la entidad más barata para llenar el tanque este sábado. La gasolina Regular se vende en 21.92 pesos y la Premium en 25.50 pesos.

