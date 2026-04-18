¡Alerta global! Irán retoma el control total del estrecho de Ormuz y frena el paso de buques

En un giro que eleva la incertidumbre internacional, Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. La decisión llega apenas horas después de que la república islámica había permitido el tránsito de embarcaciones, en un intento por aliviar tensiones con Estados Unidos.

#ÚltimaHora ⭕ Irán vuelve a cerrar el Estrecho de Ormuz; aseguran que EU sigue con actos de piratería y robo pic.twitter.com/pKcMwW3jNN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Irán dice que el estrecho de Ormuz vuelve a estar bajo control militar debido al bloqueo estadounidense

Durante la mañana de este sábado 18 de abril de 2026, un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el control del estrecho de Hormuz HOY ha vuelto a su estado anterior, ya que Estados Unidos "continúa con actos de piratería y robo marítimo bajo lo que denomina un bloqueo", según la televisión estatal "persa".

Un presentador de noticias citó a Ebrahim Zolfaqari, portavoz de la sede central de Khatam al-Anbiya en Teherán, quien afirmó que la situación en el estrecho de Hormuz permanecería bajo estricto control a menos que Estados Unidos levante las restricciones al movimiento de buques hacia y desde Irán.

El portavoz afirmó que, por este motivo, el control del estrecho de Hórmuz ha vuelto a su estado anterior y que este estrecho estratégico se encuentra bajo la estricta gestión y control de las fuerzas armadas|Reuters

¿Qué impacto tiene el cierre del estrecho de Ormuz en el petróleo y el comercio mundial?

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es clave para la economía global; conforme a datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, por esta vía marítima transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, aproximadamente 120 buques diarios cruzaban este paso estratégico, de acuerdo con el medio especializado Lloyd's List.

¿Qué pasa con los buques en el estrecho de Ormuz?

Después de este nuevo cierre del estrecho de Ormuz, plataformas como MarineTraffic reportaron movimientos inusuales: algunos barcos comenzaron a dar media vuelta, mientras otros quedaron varados ante la incertidumbre.