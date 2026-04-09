La multa que deberán pagar si no votan en las elecciones de Perú 2026

En Perú, las elecciones generales están convocadas para el domingo 12 de abril de 2026. A diferencia de México, donde las personas son libres de votar o de abstenerse de ir a las urnas, es necesario acudir a emitir su voto o de lo contrario podrían enfrentar una multa.

Voto obligatorio vs. facultativo: ¿Quiénes están exentos de acudir a las urnas?

El artículo 31 de la Constitución Política del Perú establece que el voto es “personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años”, y después de esa edad, se vuelve facultativo, es decir, puede decidir si acudir a votar o abstenerse sin enfrentar una multa. El inicio de la obligación de votar comienza a los 18 años de edad.

¿De cuánto es la multa por no votar? Costos según tu distrito

La multa por no acudir a votar en Perú puede variar de acuerdo con el lugar donde las personas vivan. En los distritos considerados de “pobreza extrema”, la multa por abstenerse de votar es de 27.50 soles (141.50 pesos mexicanos, aproximadamente). Mientras que en los distritos que son de “pobreza no extrema”, la multa es de 55 soles, alrededor de 282 pesos mexicanos.

Para las demarcaciones clasificadas como “no pobres”, la sanción económica por abstenerse de votar sube a 110 soles, poco más de 565 pesos mexicanos.

Cómo tramitar una dispensa o justificación ante el JNE

En caso de que una persona no haya acudido a votar, pero cuente con algún justificante médico, de viaje o por otro motivo, es posible presentar una dispensa, la cual hay que tramitar después de la elección o una justificación, a tramitar antes o el mismo día de la votación.

Ambos procesos pueden ser realizados de forma virtual o presencial en las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

27 millones de peruanos deberán acudir a elegir a los integrantes del parlamento, así como al nuevo presidente de su nación. Existen 35 candidatos presidenciales, de los cuales, cuatro son militares en retiro.

En al menos una década, Perú ha tenido siete presidentes distintos, por lo que el objetivo es buscar algo de estabilidad política en esta ocasión.

