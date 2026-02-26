Para elegir a su noveno presidente en 10 años, Perú lanza VIDEO musical donde llama al voto

Después de que Perú destituyó a su octavo presidente en 10 años, el órgano electoral de dicho país sudamericano se enfila a elecciones en unas semanas para elegir a un nuevo mandatario y, para llamar al voto consciente, se les ocurrió componer una canción.

"Un voto de esperanza": La polémica canción del JNE para las elecciones en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), algo parecido al Instituto Nacional Electoral (INE) de México, estrenó la canción “Un voto de esperanza”, compuesta por Juan Carlos Fernández Valdivia e interpretada por Erich Vladimir García Vásquez. El tema está complementado por un video musical donde una docena de jóvenes bailan en un acto realizado en la misma sede del JNE.

“No votes por costumbre, ni por lo que suena fuerte, piensa en el mañana, piensa en tu familia”, menciona el coro de la canción.

Crisis electoral en #Perú y el Jurado Nacional de Elecciones organiza… ¿un baile?



Ante la crisis que ha llevado al país andino a tener 9 presidentes en una década, el cantante Erich García lanzó un himno con volteretas y coreografías que ya es tendencia.



En apenas 10 años,… pic.twitter.com/3Uafvn2Et9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

¿Gasto o donación? El costo real de la campaña musical del JNE

El JNE informó en un comunicado que la composición de la canción “Un voto de esperanza” fue a título gratuito por Juan Carlos Fernández Valdivia.

“La canción es motivadora y está orientada a tratar de crear conciencia en los ciudadanos de que estas elecciones son importantes para ellos y el futuro de sus familias”, mencionó el JNE y agrega que las elecciones deben considerarse como una “fiesta por la democracia” y los ciudadanos deben ser conscientes para elegir a sus autoridades.

Prepárate para escuchar una nueva melodía por la democracia pic.twitter.com/ptaji63aZI — JNE Perú (@JNE_Peru) February 23, 2026

Críticas en redes: ¿Es momento de una "fiesta democrática" tras las lluvias en Arequipa?

El tema ha generado críticas en redes sociales por parte de algunas personas, ya que no consideran que el dinero del presupuesto deba usarse en este tipo de cosas, y más cuando existe una declaratoria de emergencia tras intensas lluvias que afectaron la región de Arequipa.

El historial de la crisis: 8 presidentes en una década de inestabilidad

Perú celebra elecciones generales el domingo 12 de abril de 2026. El país deberá elegir a un nuevo mandatario, luego de que el Congreso de la República destituyera a José Jerí, quien fue nombrado presidente interino en octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte.