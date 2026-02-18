Perú encadena otra destitución: la larga lista de Presidentes que no terminan su mandato

Perú volvió a cambiar de jefe de Estado. El Congreso aprobó este 17 de febrero de 2026 la destitución de José Jerí, presidente interino, con 75 votos a favor. Su salida amplía una lista creciente de Presidentes removidos del poder en menos de 10 años .

La destitución de Jerí marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política de Perú, donde la sucesión de Presidentes se ha vuelto recurrente. Desde 2016 , siete mandatarios han dejado el cargo antes de completar su periodo constitucional.

¿Por qué fue destituido José Jerí?

Jerí asumió en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte; permaneció alrededor de cuatro meses en el cargo. La fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades vinculadas con reuniones no transparentadas con empresarios extranjeros.

El Congreso avanzó con la moción en medio de siete iniciativas de censura presentadas. Su salida ocurre a semanas de las elecciones generales previstas para abril de 2026.

Cronología de Presidentes y destituciones en Perú

La secuencia de Presidentes en Perú muestra un patrón marcado por renuncias, destitución y crisis parlamentarias:



Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018). Enfrentó acusaciones vinculadas al caso Odebrecht, por lo que renunció antes de prosperar un nuevo intento de destitución en el Congreso.

(2016–2018). Enfrentó acusaciones vinculadas al caso Odebrecht, por lo que renunció antes de prosperar un nuevo intento de destitución en el Congreso. Martín Vizcarra (2018–2020). Fue destituido tras revelarse investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su etapa como gobernador regional.

(2018–2020). Fue destituido tras revelarse investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su etapa como gobernador regional. Manuel Merino (2020). Asumió interinamente tras la destitución de Vizcarra, pero dejó el cargo cinco días después en medio de protestas sociales.

(2020). Asumió interinamente tras la destitución de Vizcarra, pero dejó el cargo cinco días después en medio de protestas sociales. Francisco Sagasti (2020–2021). Encabezó un gobierno de transición hasta las siguientes elecciones.

(2020–2021). Encabezó un gobierno de transición hasta las siguientes elecciones. Pedro Castillo (2021–2022). Enfrentó múltiples mociones de destitución antes de intentar cerrar el Congreso en diciembre de 2022; fue detenido y removido del poder ese mismo día.

(2021–2022). Enfrentó múltiples mociones de destitución antes de intentar cerrar el Congreso en diciembre de 2022; fue detenido y removido del poder ese mismo día. Dina Boluarte (2022–2026). Asumió tras la destitución de Castillo y permaneció más de tres años en el cargo antes de perder respaldo parlamentario.

(2022–2026). Asumió tras la destitución de Castillo y permaneció más de tres años en el cargo antes de perder respaldo parlamentario. José Jerí (2025–2026). Su destitución prolonga la cadena de cambios en la Presidencia.

¿Qué significa esta nueva destitución para Perú?

Con esta nueva destitución, Perú suma otro episodio en una etapa marcada por choques entre el Ejecutivo y el Congreso. La sucesión constante de presidentes refleja un sistema político bajo tensión, con mandatos que terminan abruptamente y una agenda electoral en puerta.