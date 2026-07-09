Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 9 de julio?
Este 9 de julio no salgas de casa sin consultar el avance de las carreteras del país para evitar retrasos en tu camino. Te informamos sobre bloqueos, accidentes, manifestaciones y tráfico.
En Azteca Noticias te compartimos EN VIVO las actualizaciones sobre el avance de las principales autopistas de México: bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras que pueden retrasar el tráfico hoy 9 de julio de 2026.
Bloqueos, accidentes, manifestaciones y carreteras cerradas hoy 9 de julio
Accidente en la México-Cuernavaca
Cierre parcial por accidente en el km 57 con dirección a Cuernavaca.
Accidente en la México-Puebla
En el km 30 con dirección a CDMX hay un accidente y cierre parcial de carriles.