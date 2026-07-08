¿En cuánto esta el dólar? Miércoles rojo para la BMV este 8 de julio

Este miércoles 8 de julio, los mercados financieros muestran un comportamiento mixto. Mientras miles de personas siguen de cerca el precio de dólar para conocer el valor de la divisa estadounidense frente al peso mexicano, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registra una jornada con ligeras pérdidas.

Cierra con bajas la Bolsa Mexicana de Valores hoy 8 de julio

La Bolsa Mexicana de Valores registró una ligera baja en su principal indicador este 8 de julio. El S&P/BMV IPC se ubicó en 66,609.64 puntos, con una variación de -0.1, equivalente a una pérdida de 65.06 puntos respecto al cierre previo.

Durante la jornada se reportó un volumen de operación de 105,527,325 títulos. Aunque el retroceso fue moderado, refleja un comportamiento ligeramente negativo en el desempeño del principal índice bursátil del mercado mexicano.

Cierre de Wall Street hoy 8 de julio 2026

El Wall Street cerró la jornada con resultados mixtos este miércoles 8 de julio, en una sesión marcada por el aumento de las tensiones geopolíticas después de que el presidente Donald Trump, afirmara que el acuerdo interino con Irán estaba “terminando”. La incertidumbre impulsó los precios del petróleo y efectuó el ánimo de los inversionistas.



Dow Jones: cayó 1.09% para ubicarse en 52,348.39 puntos

S&P 500: retrocedió 0.28%, hasta 7,482.71 puntos

Nasdaq Composite: avanzó 0.20% , al cerrar en 25,870.65 puntos.

Reuters señaló que el repunte de más de 5% en los precios del petróleo elevó las preocupaciones sobre la inflación y presionó a sectores como aerolíneas, cruceros y transporte, mientras que las acciones tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial ayudaron a limitar las pérdidas del mercado.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 8 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca para este 8 de julio de 2026 se ubica en 16.25 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

En tanto, el peso mexicano se mantuvo estable en la jornada previa, luego de que los inversionistas analizaran los datos de inflación, empleo y crecimiento económico de Estados Unidos, así como la reciente decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

Por su parte, el dólar canadiense cotiza en 10.50 pesos a la compra y 13.30 pesos a la venta en Banco Azteca, cuyas sucursales ofrecen el servicio de cambio de divisas en un horario de 9:00 a 21:00 horas.