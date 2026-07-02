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EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 2 de julio

Antes de salir de casa consulta el estado de las carreteras del país para que no te tomen por sorpresa los bloqueos y manifestaciones. Este es el reporte EN VIVO hoy 2 de julio.

Carreteras 3 de julio
|X/Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Si tienes planeado salir a carretera este jueves 2 de julio, recuerda que en Azteca Noticias puedes consultar si hay bloqueos, manifestaciones, accidentes o mantenimiento que retrase el avance.

Con las actualizaciones EN VIVO sobre las principales vías del país, llega a tu destino a tiempo.

Consulta cómo avanzan las carreteras más importantes de México hoy 2 de julio

Accidente en la México-Cuernavaca

Con dirección a CDMX hay cierre parcial en el km 36.

Accidente en la carretera Tepic- Guadalajara

Permanece cerrada la circulación en la autopista Tepic–Guadalajara, a la altura del kilómetro 114, debido a un choque entre cuatro camiones de carga.

Accidente Tepic
|AN

Cierre por accidente en Colima

Se registra accidente vial en la carretera Manzanillo-Colima en el km 002+000 con dirección a Manzanillo.

Accidente en Tlaxcala

Cierre parcial en el km 082+000 de la carretera Calpulalpan-Apizaco.

Volcadura de tráiler en Chiapas

Cierre de circulación tras el accidente en el km 060+000 en la carretera Ocozocuautla-Arriaga.

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