EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 2 de julio
Antes de salir de casa consulta el estado de las carreteras del país para que no te tomen por sorpresa los bloqueos y manifestaciones. Este es el reporte EN VIVO hoy 2 de julio.
Si tienes planeado salir a carretera este jueves 2 de julio, recuerda que en Azteca Noticias puedes consultar si hay bloqueos, manifestaciones, accidentes o mantenimiento que retrase el avance.
Con las actualizaciones EN VIVO sobre las principales vías del país, llega a tu destino a tiempo.
Consulta cómo avanzan las carreteras más importantes de México hoy 2 de julio
Accidente en la México-Cuernavaca
Con dirección a CDMX hay cierre parcial en el km 36.
Accidente en la carretera Tepic- Guadalajara
Permanece cerrada la circulación en la autopista Tepic–Guadalajara, a la altura del kilómetro 114, debido a un choque entre cuatro camiones de carga.
Cierre por accidente en Colima
Se registra accidente vial en la carretera Manzanillo-Colima en el km 002+000 con dirección a Manzanillo.
Accidente en Tlaxcala
Cierre parcial en el km 082+000 de la carretera Calpulalpan-Apizaco.
#ViaLibre en #Tlaxcala tras cierre de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 082+000 de la carretera Calpulalpan-Apizaco. Maneje con precaución. pic.twitter.com/26eSeKpDYe— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 2, 2026
Volcadura de tráiler en Chiapas
Cierre de circulación tras el accidente en el km 060+000 en la carretera Ocozocuautla-Arriaga.
#Tomeprecauciones en #Chiapas se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 060+000 Ocozocoautla-Arriaga. Se orienta a la población #Rutalaterna sobre inmediaciones del Mpio. de Ocozocoautla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jbzIfVcLbg— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 2, 2026