¿Qué pasó hoy con la Bolsa Mexicana de Valores? Cierre 1 de julio de 2026

Llegó julio y los mercados registraron cambios importantes este inicio de mes. ¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy miércoles 1 de juio de 2026? Aquí los detalles de los ajustes este día.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 1 de julio 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 0.42% a 67,247.79 puntos al cierre de este 1 de julio de 2026.

Wall Street hoy 1 de julio 2026: ¿qué pasó hoy y cómo cerró?

Las acciones estadounidenses cerraron con una ligera caída el miércoles 1 de julio, con descensos en las acciones tecnológicas, pero las ganancias de Meta Platforms brindaron cierto apoyo, junto con los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, de que los riesgos de inflación se habían moderado recientemente.

Warsh también afirmó que mantendrá firmemente el objetivo de inflación del 2% del banco central estadounidense y que "decepcionará" a cualquiera que espere una política monetaria laxa a pesar del llamamiento del presidente Donald Trump a recortar los tipos de interés.

Los precios del petróleo subieron bruscamente al comienzo de la guerra con Irán. Los operadores redujeron ligeramente sus expectativas de subida de tipos mientras Warsh hablaba, pero aún esperan al menos una subida por parte del banco central estadounidense este año, según datos recopilados por LSEG.

Las acciones de Meta Platforms repuntaron después de que Bloomberg News informara que la compañía está desarrollando un negocio en la nube para vender el exceso de capacidad de computación de IA.

El S&P 500 perdió 16,13 puntos, o un 0,22%, para cerrar en 7.483,23 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 173,69 puntos, o un 0,66%, para situarse en 26.040,03. El Dow Jones Industrial Average cayó 13,96 puntos, o un 0,03%, hasta los 52.305,24.

¿En cuánto está el dólar hoy 1 de julio de 2026 en Banco Azteca ?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 1 de julio de 2026 en $16 pesos la compra y en $$17.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Con información de Reuters