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¿Hay bloqueos en la México-Querétaro hoy? Tráfico EN VIVO en la autopista este 7 de julio

Te compartimos el estado de las carreteras del país para que llegues a tiempo a tu destino y no te tomen por sorpresa los bloqueos, manifestaciones o casetas cerradas.

Carreteras 7 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Mantente informado sobre el avance de las carreteras más importantes del país EN VIVO hoy 7 de julio a través de Azteca Noticias.

Te compartimos las últimas actualizaciones sobre bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras que se realizan para que llegues a tiempo a tu destino.

Así avanzan las carreteras del país hoy 7 de julio de 2026

Accidente en la carretera Cd Mendoza-Córdoba

Con dirección a Cd. Mendoza hay cierre parcial a la altura del km 265.

Volcadura en Oaxaca

Cierre de circulación por aparatoso accidente en el km 118+800 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Oaxaca.

Accidente en el libramiento de Querétaro

Cierre parcial por el incendio de un camión de carga en el km 26 el libramiento noreste.

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