¿Hay bloqueos en la México-Querétaro hoy? Tráfico EN VIVO en la autopista este 7 de julio
Te compartimos el estado de las carreteras del país para que llegues a tiempo a tu destino y no te tomen por sorpresa los bloqueos, manifestaciones o casetas cerradas.
Mantente informado sobre el avance de las carreteras más importantes del país EN VIVO hoy 7 de julio a través de Azteca Noticias.
Te compartimos las últimas actualizaciones sobre bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras que se realizan para que llegues a tiempo a tu destino.
Así avanzan las carreteras del país hoy 7 de julio de 2026
Accidente en la carretera Cd Mendoza-Córdoba
Con dirección a Cd. Mendoza hay cierre parcial a la altura del km 265.
Volcadura en Oaxaca
Cierre de circulación por aparatoso accidente en el km 118+800 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Oaxaca.
#Tomeprecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 118+800, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del poblado Puerto Mixteco, con dirección a Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Kpqz9ypWAQ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 7, 2026
Accidente en el libramiento de Querétaro
Cierre parcial por el incendio de un camión de carga en el km 26 el libramiento noreste.