Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 6 de julio?

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), este lunes se realizan obras de mantenimiento en diferentes tramos de la autopista México-Querétaro, lo que complica el paso de los automovilostas.

Estas son las zonas con mayor afectación:

- Del kilómetro 194 al 207, con dirección a Querétaro.

- Del kilómetro 153 al 158, con dirección a CDMX.

- Kilómetro 125, con dirección a Querétaro.