Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 6 de julio?
El clima, los bloqueos y los accidentes complican el avance de los automovilistas en las carreteras del país hoy; aquí puedes consultar el reporte actualizado.
Este inicio de semana podría ser complicado por las lluvias que se pronostican, lo cual afecta directamente a los automovilistas que circulan por las carreteras de México hoy 6 de julio.
Además, los accidentes y las obras de mantenimiento también provocan que los vehícules transiten más lento. En Azteca Noticias te llevamos, minuto a minuto, qué pasa en las autopistas este lunes.
Bloqueos en carreteras hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 6 de julio?
Reportan accidente en la autopista Querétaro-Irapuato
Este lunes han ocurrido varios accidentes en las carreteras de México; el más reciente fue una volcadura en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 63, con dirección a Irapuato, por lo que hay cierre total.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) July 6, 2026
Autopista Querétaro - Irapuato, km 63, dirección Irapuato. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Bloqueo en una importante vialidad de Toluca
En Toluca, un grupo de manifestantes bloqueó la vialidad Las Peñas, frente a la Universidad Politécnica de Otzolotepec; esto complica el avance en la zona, lo ideal es buscar rutas alternas.
Cierre parcial en la carretera Perote-Teziutlán
En el estado de Veracruz, un choque en el que se vieron involucrados varios autos provocó el cierre parcial de la carretera Perote-Teziutlán, a la altura del municipio de Perote. Para evitar más riesgos, los conductores deben manejar con precaución.
Avance lento en Avenida Paseo Tollocan
Hoy lunes 6 de julio se realizan trabajos de bacheo en la Avenida Paseo Tollocan, por lo que hay avance lento con dirección a Toluca. ¡No olvides salir a tiempo porque estas obras provocan tránsito a vuelta de rueda!
Encharcamiento en Circuito Exterior Mexiquense
¡Atención, todos los conductores que usan el Circuito Exterior Mexiquense! Después de varias horas, siguen las afectaciones por un encharcamiento en el kilómetro 54+400, a la altura del municipio de Texcoco, con dirección a Querétaro.
#AvisoCEM 08:26🚨Continúa afectación por encharcamiento en el km 54+400, Municipio de Texcoco, dirección Querétaro. Disminuya su velocidad.— Circuito.Mx (@Circuito_mx) July 6, 2026
Cuidado con las obras en la autopista México-Querétaro
De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), este lunes se realizan obras de mantenimiento en diferentes tramos de la autopista México-Querétaro, lo que complica el paso de los automovilostas.
Estas son las zonas con mayor afectación:
- Del kilómetro 194 al 207, con dirección a Querétaro.
- Del kilómetro 153 al 158, con dirección a CDMX.
- Kilómetro 125, con dirección a Querétaro.
Cierre parcial en la autopista México-Querétaro
En la autopista México-Querétaro se registró un fuerte accidente, ya que un vehículo chocó contra las barreras metálicas y se volcó una camioneta de carga; se implementó un cierre parcial a la altura del kilómetro 116, con dirección al estado de Querétaro.
Se registra accidente en el Libramiento Norte de CDMX
¡Cuidado al manejar! Ocurrió otro accidente, esta vez en la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México (CDMX), cerca del kilómetro 060+000. Para atender la emergencia, se cerró parcialmente esta vialidad, con dirección a Tula, Hidalgo.
Complicaciones en la carretera Amozoc-Perote
En el estado de Puebla también ocurrió un accidente; fue en la carretera Amozoc-Perote, lo que derivó en el cierre parcial a la altura del kilómetro 083+000, con dirección al municipio de Xalapa, Veracruz.
#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del Km 083+000, de la carretera Amozoc-Perote, con dirección a Xalapa, Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/dMFqXnCabx— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 6, 2026
Accidente complica circulación en Edomex
Hay un cierre parcial en la carretera Toluca-Palmillas, debido a un accidente a la altura del kilómetro 103+300, con dirección al municipio de Atlacomulco, por lo que autoridades locales pidieron circular con precaución.