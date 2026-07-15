Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 15 de julio
Este 15 de julio no salgas de casa sin consultar el avance de las principales carreteras del país EN VIVO: bloqueos, accidentes y manifestaciones.
En Azteca Noticias te compartimos EN VIVO hoy 15 de julio las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras del país para que antes de salir de casa, estés al tanto de accidentes, bloqueos, obras de mantenimiento y casetas con manifestantes.
Accidentes, bloqueos, manifestaciones y todo el avance en carreteras
Accidente en la México-Puebla
En el km 47 con dirección a CDMX hay cierre parcial por accidente.
Accidente en la carretera Pachuca- Tuxpan
Cierre parcial en el km 141+500 con dirección a Tuxpan.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 141+500, de la carretera Pachuca - Tuxpan, a la altura del Mpio. de Xicotepec, con dirección a Tuxpan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/O6I0RWuulU— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 15, 2026