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Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 15 de julio

Este 15 de julio no salgas de casa sin consultar el avance de las principales carreteras del país EN VIVO: bloqueos, accidentes y manifestaciones.

Carreteras hoy
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te compartimos EN VIVO hoy 15 de julio las actualizaciones sobre el avance de las principales carreteras del país para que antes de salir de casa, estés al tanto de accidentes, bloqueos, obras de mantenimiento y casetas con manifestantes.

Accidentes, bloqueos, manifestaciones y todo el avance en carreteras

Accidente en la México-Puebla

En el km 47 con dirección a CDMX hay cierre parcial por accidente.

Accidente en la carretera Pachuca- Tuxpan

Cierre parcial en el km 141+500 con dirección a Tuxpan.

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