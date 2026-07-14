¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 14 de julio de 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró cambios importantes este martes 14 de julio de 2026 y aquí podrás conocer cómo cerró la jornada en los mercados hoy.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró un panorama positivo con 0.82% con 66,514.3 puntos al cierre de este 14 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy 14 de julio de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de julio de 2026 en $16.20 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 14 de julio 2026?

El S&P 500 y el Nasdaq avanzaron el martes, ya que los sólidos resultados de los grandes bancos y un informe de inflación más moderado de lo esperado impulsaron el apetito por el riesgo en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio.

Un repunte en las acciones de chips abre una nueva pestañaEl Nasdaq se puso a la cabeza, mientras que las ganancias del Dow fueron más moderadas.

El Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo mostró que la inflación se moderó más de lo que esperaban los analistas en junio, debido en gran parte a la disminución de las presiones sobre los precios de la energía en medio de las señales de progreso del mes pasado en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El promedio industrial Dow Jones (.DJI) subió 10,02 puntos, o un 0,02%, hasta los 52.508,66, el S&P 500 (.SPX), ganó 28,55 puntos, o 0,38%, hasta 7.543,89 y el Nasdaq Composite (.IXIC), ganó 233,83 puntos, o un 0,90%, hasta alcanzar los 26.107,01.

¿Qué cambios hubo en el petróleo hoy 14 de julio de 2026?

Los precios del petróleo subieron cerca de un 2% hasta alcanzar su nivel más alto en un mes el martes, después de que Estados Unidos reimplantara un bloqueo naval a Irán, lo que reducirá los flujos de petróleo de la región a través del estrecho de Ormuz. Antes de la guerra con Irán, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo fluía a través del estrecho.

Entre los factores que limitaron el aumento de los precios se encontraba la preocupación de que unos precios más altos de la energía pudieran impulsar la inflación, frenar el crecimiento económico mundial y, en última instancia, reducir la demanda de petróleo.

Los futuros del Brent subieron 1,43 dólares, o un 1,7%, para cerrar en 84,73 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 1,20 dólares, o un 1,5%, para cerrar en 79,34 dólares. Por segunda sesión consecutiva, el Brent cerró en su nivel más alto desde el 12 de junio y el WTI en su nivel más alto desde el 15 de junio.

Con información de Reuters

