Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 14 de julio?

#TomePrecauciones en #Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 002+100, de la carretera Apizaco-Tejocotal, a la altura de la Loc. Plan de Ayala, con dirección Huamantla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ulhewSXkVj