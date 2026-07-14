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Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 14 de julio?

Este martes 14 de julio, consulta EN VIVO las actualizaciones de las principales carreteras del país para evitar sorpresas al salir de la ciudad.

Carreteras 14 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos informado con todas las actualizaciones EN VIVO sobre bloqueos, manifestaciones, casetas tomadas y accidentes en las principales autopistas de México.

Carreteras hoy 14 de julio: bloqueos, marchas y accidentes

Tráfico en la México-Querétaro

En el km 56 con dirección a Querétaro, hay tránsito lento a la altura de Huehuetoca.

Accidente en Tlaxcala

Cierre parcial en la carretera Apizaco- Tejocotal en el km 002+100 con dirección a Huamantla.

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