Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 14 de julio?
Este martes 14 de julio, consulta EN VIVO las actualizaciones de las principales carreteras del país para evitar sorpresas al salir de la ciudad.
En Azteca Noticias te mantenemos informado con todas las actualizaciones EN VIVO sobre bloqueos, manifestaciones, casetas tomadas y accidentes en las principales autopistas de México.
Carreteras hoy 14 de julio: bloqueos, marchas y accidentes
Tráfico en la México-Querétaro
En el km 56 con dirección a Querétaro, hay tránsito lento a la altura de Huehuetoca.
Accidente en Tlaxcala
Cierre parcial en la carretera Apizaco- Tejocotal en el km 002+100 con dirección a Huamantla.
#TomePrecauciones en #Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 002+100, de la carretera Apizaco-Tejocotal, a la altura de la Loc. Plan de Ayala, con dirección Huamantla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ulhewSXkVj— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 14, 2026