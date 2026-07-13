Bloqueos y tráfico en las autopistas EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las carreteras este 13 de julio?
El inicio de semana podría complicarse para los que circulan por las principales carreteras de México hoy, debido a los accidentes y obras de mantenimiento.
Antes de salir de casa, revisa cómo están las carreteras de México, ya que el clima, los bloqueos de manifestantes y los trabajos de mantenimiento podrían retrasar la llegada a tu destino hoy lunes 13 de julio de 2026.
De acuerdo con datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como de la Guardia Nacional Carreteras y autoridades estatales, te mostramos qué pasa en las autopistas este día.
Bloqueos y tráfico: ¿Qué pasa en las carreteras este 13 de julio?
Neblina en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza
Los conductores que tengan en su ruta la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza deben tomar precauciones, ya que hay neblina en la zona de Cumbres de Maltrata, lo que complica el avance de los autos.
Para evitar accidentes por estas condiciones climáticas, es necesario que los automovilistas enciendan sus luces, disminuyan la velocidad y manejen con precaución.
Carga vehicular en caseta del Circuito Exterior Mexiquense
¡Atención conductores que usan el Circuito Exterior Mexiquense! Este lunes se registra carga vehicular en la caseta de cobro T-5, ubicada en el municipio de Tultitlan, con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Avance lento en la carretera México-Toluca
En el municipio de Ocoyoacac, Edomex, se registra una afectación vial de cuatro kilómetros debido a que la circulación va a vuelta de rueda en la carretera México-Toluca, a la altura del “Caminero”.
Tráfico pesado en Avenida Carlos Hank González
Ya hay complicaciones para circular en el Estado de México, ya que se registra avance lento en la Avenida Carlos Hank González, del municipio de Ecatepec, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).
🚨 #AlMomento ⚠️ Ecatepec de Morelos— C5 Estado de México (@C5Edomex) July 13, 2026
Se registra Tránsito lento 🐢, con afectación de 1 km aproximadamente en 📍Av. Carlos Hank González, con dirección a #CDMX, generado por trabajos de mantenimiento 👷🏼♂️ en la zona
Te recomendamos:
✅ Evitar contestar mensajes, mientras… pic.twitter.com/TKc6hSeJ1q
Se restablece circulación en la México-Cuernavaca
Equipos de emergencia retiraron el auto que volcó en la autopista México-Cuernavaca, por lo que fueron abiertos todos los carriles y la circulación se normalizó en el kilómetro 52.
Cuidado al circular por la autopista México-Cuernavaca
En la autopista México-Cuernavaca se volcó un auto, y debido a los trabajos que realizan equipos de emergencia, hay reducción de carriles a la altura del kilómetro 52, con dirección a Cuernavaca.
Cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco
Un autobús tuvo una falla mecánica y eso provocó que se cerrara parcialmente la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 185, con dirección a Cuernavaca.
Se reabre circulación en la carretera Guadalajara-Tepic
Después del accidente que dejó 9 personas sin vida en la carretera Guadalajara-Tepic, esta mañana se reabrió la circulación en esa vialidad, ya que las unidades siniestradas fueron retiradas.
El fatal accidente se registró en las inmediaciones de la caseta de cobro Plan de Barrancas, con dirección a Tepic; el presunto conductor responsable fue detenido.