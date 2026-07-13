Bloqueos y tráfico en las autopistas EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las carreteras este 13 de julio?

Antes de salir de casa, revisa cómo están las carreteras de México, ya que el clima, los bloqueos de manifestantes y los trabajos de mantenimiento podrían retrasar la llegada a tu destino hoy lunes 13 de julio de 2026.

De acuerdo con datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como de la Guardia Nacional Carreteras y autoridades estatales, te mostramos qué pasa en las autopistas este día.