Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 8 de julio?

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Que no te tomen por sorpresa, evita los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en tu camino hoy 8 de julio.