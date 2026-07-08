Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 8 de julio?
Este 8 de julio, consulta EN VIVO cómo avanzan las principales carreteras del país: bloqueos, marchas, manifestaciones, accidentes y mantenimiento.
Antes de salir de casa, consulta en Azteca Noticias todas las actualizaciones EN VIVO sobre el avance de las principales autopistas del país. Con información de la Guardia Nacional, CAPUFE, C5 y cuentas oficiales de las autopistas, te mantenemos informado.
Que no te tomen por sorpresa, evita los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en tu camino hoy 8 de julio.
Así es el avance de las carreteras de México hoy 8 de julio
Cierre en la Córdoba-Veracruz
Cierre parcial por accidente en el km 14 con dirección a Córdoba.
Accidente en Michoacán
Cierre parcial por accidente en la carretera Morelia-Salamanca en el km 010+700 con dirección a Salamanca.