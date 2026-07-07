Gran caída para la Bolsa Mexicana de Valores; así el precio del dólar esta jornada

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada de este lunes 7 de julio en terreno negativo, en línea con el desempeño de los mercados internacionales. Además de los nervios de los inversionistas por el panorama económico y las ventas en el sector tecnológico de Estados Unidos pesaron sobre el mercado mexicano.

¿Por qué cerró en rojo la Bolsa Mexicana de Valores?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada este 7 de julio con pérdidas. El principal indicador del mercado, el S&P/BMV IPC, finalizó en 66 mil 674.7 puntos, lo que representó una caída de 1.17%, equivalente a 791.76 unidades menores al respecto al cierre anterior.

Durante la sesión se negociaron 128.2 millones de acciones, en una jornada marcada por el retroceso del mercado accionario mexicano.

Así cerró la jornada el Wall Street hoy 7 de julio 2026

Respecto al Wall Street este 7 de julio, el mercado cerró a la baja debido a una fuerte venta de acciones, además, el alza en los precios del petróleo por tensiones en el estrecho de Ormuz también influyó en el ánimo de los inversionistas.



Dow Jones: -0.26%, a 52,915.61 puntos.

S&P 500: -0.45%, a 7,503.36 puntos.

Nasdaq Composite: -1.19%, a 25,811.10 puntos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy 7 de julio?

Para este 7 de julio, Banco Azteca ofrece el dólar estadounidense en 16.30 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta en ventanilla. En tanto al dólar canadiense se cotiza en 10.55 pesos a la compra y 13.34 pesos a la venta.

El peso mexicano se mantuvo estable tras la publicación de datos de inflación, empleo y crecimiento ecónomico en Estados Unidos, meintas los inversionistas siguen evaluando la decisión más reciente de política monetaria del Banco de Mexico (Banxico).

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 7 de julio 2026?

El mercado petrolero registró movimientos importantes este martes 7 de julio, el crudo Brent, se cotizó en 73.48 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), alcanzó un precio de 70.47 dólares por barril.

La evolución de ambos indicadores continúa siendo seguida de cerca por los mercados debido a su impacto en la inflación.