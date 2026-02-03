Ferrari robado destapa supuesta red de corrupción en Jalisco

Un ferrari valuado en más de tres millones de pesos fue detenido por circular a exceso de velocidad y terminó por destapar una supuesta red de corrupción vinculada al gobierno de Jalisco .

El hecho ocurrió en Morelia, Michoacán donde policías marcaron el alto al vehículo de lujo y realizaron una revisión a bordo tras la infracción.

Lo que comenzó como una falta de tránsito derivó en el hallazgo de un arma, piezas arqueológicas y la confirmación de que el automóvil contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

¿Cómo fue la detención en Morelia?

El ferrari circulaba a exceso de velocidad cuando los policías de tránsito le marcaron el alto. En el vehículo viajaban dos personas: un hombre y una mujer.

Durante la revisión, los agentes localizaron un arma en posesión del hombre. Y al inspeccionar el interior del automóvil, encontraron piezas arqueológicas, lo que agravó la situación.

Ferrari con placas de Jalisco y reporte de robo en Estados Unidos

Al revisar las placas del ferrari, los policías confirmaron que eran del estado de Jalisco. Además, al ingresar los datos del vehículo al sistema, se estableció que se trataba de un ferrari con reporte de robo en Estados Unidos .

El caso abrió cuestionamientos sobre el tamaño de la red involucrada, luego de que un auto robado cruzara la frontera, fuera emplacado en Jalisco y circulara sin problema alguno en Morelia, Michoacán.

Detenida agente de control vehicular de Jalisco

La investigación continuó y derivó en la detención de la mujer que viajaba en el ferrari. Se identificó que era agente de control vehicular en el Servicio Tributario de Jalisco.

Se cree que ella habría sido la responsable de que el automóvil robado pudiera portar placas de Jalisco y que no sería el único caso en el que participó.

Todo indica que la funcionaria utilizaba su posición e influencias para emplacar autos robados. Una infracción de tránsito terminó por destapar tráfico de patrimonio cultural, una red internacional de robo de autos y una red de corrupción que estaría ligada al gobierno de Jalisco.