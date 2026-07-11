Científicos graban en vivo la creación de un nuevo pedazo de tierra; así se abrió el suelo submarino
Un equipo internacional de científicos graba, por primera vez en la historia, la formación en vivo de una nuevo pedazo de tierra en el Océano Índico.
¡Un hecho histórico está enloqueciendo a los científicos de todo el mundo! Por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de investigadores internacionales fue testigo de cómo la Tierra fabricó una nueva corteza oceánica, en vivo, en tiempo real y a todo color. Este suceso rompe el paradigma de que el fondo marino se expande de forma lenta y constante, demostrando así que, en realidad ocurre por ráfagas breves y violentas.
Este incidente afecta directamente a nuestros modelos de prevención sísmica global, pues ahora descubrimos que la magnitud de un fenómeno subterráneo en realidad reescribe la historia de la tectónica de placas.
¿Cómo captó el grupo de científicos el nuevo pedazo de tierra?
Un equipo internacional de científicos captó la formación de una nueva corteza terrestre utilizando OHA-GEODAMS, un avanzado sistema de sensores de presión e hidrófonos submarinos, reveló la revista Nature a través de su estudio "Anatomía de un evento de expansión del fondo marino captado mediante sismogeodesia in situ".
Según el informe, el evento cataclísmico se registró a partir del 26 de abril de 2024 en la dorsal del Océano Índico central, justo en el límite de las placas australiana y antártica. En solo 6 días, el lecho marino se hundió 4.2 metros mientras que las placas se separaron entre 2 y 4 metros, liberando unos 160 millones de metros cúbicos de lava, equivalente a 64 mil piscinas olímpicas o 60 pirámides de Giza.
Sin embargo, en la aceleración extrema, tuvo un pico que terminó por expandirse 5 cm por minuto, donde el fondo marino tuvo un "crecimiento" cientos de miles de veces más rápido que su promedio geológico de 6 cm al año; en sí, este evento liberó la tensión de 30 a 60 años de actividad normal.
Los científicos descubrieron, finalmente, que casi todo este brutal desplazamiento ocurrió de forma silenciosa, lo que explica por qué los terremotos detectados no coincidían con los movimientos reales de las placas. Ahora, el observatorio seguirá operando hasta 2027 para monitorear los riesgos geológicos ocultos en estas profundidades, antes consideradas como "zonas prohibidas".