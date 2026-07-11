Científicos graban en vivo la creación de un nuevo pedazo de tierra; así se abrió el suelo submarino

¡Un hecho histórico está enloqueciendo a los científicos de todo el mundo! Por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de investigadores internacionales fue testigo de cómo la Tierra fabricó una nueva corteza oceánica, en vivo, en tiempo real y a todo color. Este suceso rompe el paradigma de que el fondo marino se expande de forma lenta y constante, demostrando así que, en realidad ocurre por ráfagas breves y violentas.

El mapa y la cronología muestran la crisis sísmica ocurrida el 26 y 27 de abril de 2024 en la meseta Saint Paul-Amsterdam, en el Océano Índico Sur. Los datos obtenidos revelaron la propagación de diques de magma, la secuencia de sismos y el hundimiento progresivo del valle axial asociado a este proceso geológico.|Nature

Este incidente afecta directamente a nuestros modelos de prevención sísmica global, pues ahora descubrimos que la magnitud de un fenómeno subterráneo en realidad reescribe la historia de la tectónica de placas.

¿Cómo captó el grupo de científicos el nuevo pedazo de tierra?

Un equipo internacional de científicos captó la formación de una nueva corteza terrestre utilizando OHA-GEODAMS, un avanzado sistema de sensores de presión e hidrófonos submarinos, reveló la revista Nature a través de su estudio "Anatomía de un evento de expansión del fondo marino captado mediante sismogeodesia in situ".

Las mediciones de los transpondedores del fondo marino muestran cómo algunas líneas de referencia se alargaron y otras se acortaron durante la crisis sísmica de abril de 2024. Los datos muestran que estos cambios ocurrieron porque el magma se abrió paso bajo el fondo marino, una cámara de magma perdió volumen y una falla geológica se desplazó, lo que provocó el hundimiento del suelo oceánico y la formación de nuevos flujos de lava.|Nature

Según el informe, el evento cataclísmico se registró a partir del 26 de abril de 2024 en la dorsal del Océano Índico central, justo en el límite de las placas australiana y antártica. En solo 6 días, el lecho marino se hundió 4.2 metros mientras que las placas se separaron entre 2 y 4 metros, liberando unos 160 millones de metros cúbicos de lava, equivalente a 64 mil piscinas olímpicas o 60 pirámides de Giza.

Sin embargo, en la aceleración extrema, tuvo un pico que terminó por expandirse 5 cm por minuto, donde el fondo marino tuvo un "crecimiento" cientos de miles de veces más rápido que su promedio geológico de 6 cm al año; en sí, este evento liberó la tensión de 30 a 60 años de actividad normal.

El análisis muestra que el evento de abril de 2024 liberó una enorme cantidad de energía acumulada durante décadas de separación de las placas tectónicas, cuyos resultados indicaron que, cerca del 24 % de esa energía se liberó mediante sismos, mientras que el 76 % restante ocurrió de forma silenciosa.|Nature

Los científicos descubrieron, finalmente, que casi todo este brutal desplazamiento ocurrió de forma silenciosa, lo que explica por qué los terremotos detectados no coincidían con los movimientos reales de las placas. Ahora, el observatorio seguirá operando hasta 2027 para monitorear los riesgos geológicos ocultos en estas profundidades, antes consideradas como "zonas prohibidas".