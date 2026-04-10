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¡Secreto revelado! Ghost Murmur, el arma invisible de la CIA que detecta latidos en territorio enemigo, así funciona

La tecnología “Ghost Murmur” probada en Black Hawks, detectó los latidos del corazón del piloto entre las montañas de Irán, en un rescate sin bajas.

CIA usa “Ghost Murmur” para rescatar piloto en Irán; tecnología que redefine la búsqueda y vigilancia
“Ghost Murmur": El arma invisible de la CIA que detecta latidos en territorio enemigo|“Skunk Works/Lockheed Martin”

Escrito por: Arturo Engels

La CIA desplegó por primera vez su herramienta secreta "Ghost Murmur" para localizar y rescatar a un piloto estadounidense derribado en el sur de Irán. Una operación encubierta recientemente revelada y que pone a los reflectores una herramienta tecnológica hasta ahora desconocida.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, este sistema representa un avance clave en misiones de búsqueda y rescate, pero también abre un nuevo debate sobre los límites de la vigilancia global. En una operación de alto riesgo con más de 150 aeronaves, la tecnología detectó el latido del aviador oculto en una grieta montañosa durante 48 horas.

Una imagen publicada el 5 de abril de 2026 y obtenida de las redes sociales parece mostrar los restos de un avión estadounidense y el rotor de un helicóptero en Isfahán, Irán, lo que, según el analista de imágenes forenses William Goodhind, es consistente con un US MC-130J o HC-130J, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán
Un avión militar de Estados Unidos fue derribado en Irán; así fue el rescate de los pilotos|Reuters

¿Qué es "Ghost Murmur"? Así funciona esta tecnología

Aunque los detalles técnicos siguen siendo clasificados, fuentes citadas señalan que “Ghost Murmur” sería capaz de detectar señales extremadamente débiles, incluso en entornos hostiles o sin comunicaciones convencionales. Esto podría incluir desde frecuencias residuales hasta patrones electromagnéticos difíciles de rastrear con tecnología tradicional.

Según The Post, que cita a fuentes con conocimiento de las herramientas de recopilación de inteligencia de Lockheed Martin, “Ghost Murmur” fue desarrollado por Skunk Works, la división de desarrollo avanzado y hermética del gigante aeroespacial. Esta tecnología combina magnetometría cuántica de largo alcance con Inteligencia Artificial para captar la firma electromagnética de un latido humano a kilómetros de distancia.

Expertos en inteligencia señalan que este tipo de herramientas se apoyan en análisis avanzado de datos, inteligencia artificial y sensores de alta precisión, lo que permite ubicar objetivos en tiempo real con una exactitud sin precedentes. Fuentes cercanas al Pentágono la llaman el "despliegue perfecto" para el paisaje iraní.

¿Cómo salvó “Ghost Murmur” al piloto en Irán?

Cabe recordar que el “F-15E Strike Eagle” fue derribado el viernes pasado al suroeste de Isfahán. Mientras el primer tripulante escapó, el segundo tripulante ("Dude 44 Bravo") se escondía en una grieta de la montaña después de que su avión F-15 fuera derribado a finales de la semana pasada, sobreviviendo dos días en un terreno desolado mientras las tropas iraníes rastreaban la zona en busca del estadounidense por cuya cabeza se ofrecía una recompensa.

La tecnología “Ghost Murmur” probada en Black Hawks, aisló su corazón entre montañas, en un rescate sin bajas. “Es como oír una voz en un estadio, solo que el estadio son mil millas cuadradas de desierto”, dijo al Post una fuente informada sobre el programa; “En las condiciones adecuadas, si tu corazón late, te encontraremos”.

Normalmente, esta señal es tan débil que solo se puede medir en un entorno hospitalario con sensores colocados casi pegados al pecho”, agregó la fuente. “Pero los avances en un campo conocido como magnetometría cuántica, específicamente sensores construidos en torno a defectos microscópicos en diamantes sintéticos, aparentemente han hecho posible detectar estas señales a distancias mucho mayores.

¿Qué revoluciona esta tecnología?

Más allá de rescates, esta tecnología habilita vigilancia sigilosa y operaciones encubiertas. De hecho, el director CIA John Ratcliffe aludió a ella en una conferencia de inicios de semana. Ghost Murmur borra fronteras con inteligencia; ¿qué opinas de esta arma invisible? ¡Debate abajo!

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