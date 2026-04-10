¡Secreto revelado! Ghost Murmur, el arma invisible de la CIA que detecta latidos en territorio enemigo, así funciona

La CIA desplegó por primera vez su herramienta secreta "Ghost Murmur" para localizar y rescatar a un piloto estadounidense derribado en el sur de Irán. Una operación encubierta recientemente revelada y que pone a los reflectores una herramienta tecnológica hasta ahora desconocida.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, este sistema representa un avance clave en misiones de búsqueda y rescate, pero también abre un nuevo debate sobre los límites de la vigilancia global. En una operación de alto riesgo con más de 150 aeronaves, la tecnología detectó el latido del aviador oculto en una grieta montañosa durante 48 horas.

Un avión militar de Estados Unidos fue derribado en Irán; así fue el rescate de los pilotos|Reuters

¿Qué es "Ghost Murmur"? Así funciona esta tecnología

Aunque los detalles técnicos siguen siendo clasificados, fuentes citadas señalan que “Ghost Murmur” sería capaz de detectar señales extremadamente débiles, incluso en entornos hostiles o sin comunicaciones convencionales. Esto podría incluir desde frecuencias residuales hasta patrones electromagnéticos difíciles de rastrear con tecnología tradicional.

Según The Post, que cita a fuentes con conocimiento de las herramientas de recopilación de inteligencia de Lockheed Martin, “Ghost Murmur” fue desarrollado por Skunk Works, la división de desarrollo avanzado y hermética del gigante aeroespacial. Esta tecnología combina magnetometría cuántica de largo alcance con Inteligencia Artificial para captar la firma electromagnética de un latido humano a kilómetros de distancia.

Expertos en inteligencia señalan que este tipo de herramientas se apoyan en análisis avanzado de datos, inteligencia artificial y sensores de alta precisión, lo que permite ubicar objetivos en tiempo real con una exactitud sin precedentes. Fuentes cercanas al Pentágono la llaman el "despliegue perfecto" para el paisaje iraní.

🇺🇸Leave no man behind



Source AiTelly



Ghost Murmur



Ghost Murmur was developed by Lockheed Martin's Skunk Works, the same secretive division behind the SR-71 Blackbird and the U-2 spy plane. It uses long range quantum magnetometry to pick up the faint electromagnetic signature… pic.twitter.com/CsgoHLcV88 — willard shoko (@WillarShoko) April 9, 2026

¿Cómo salvó “Ghost Murmur” al piloto en Irán?

Cabe recordar que el “F-15E Strike Eagle” fue derribado el viernes pasado al suroeste de Isfahán. Mientras el primer tripulante escapó, el segundo tripulante ("Dude 44 Bravo") se escondía en una grieta de la montaña después de que su avión F-15 fuera derribado a finales de la semana pasada, sobreviviendo dos días en un terreno desolado mientras las tropas iraníes rastreaban la zona en busca del estadounidense por cuya cabeza se ofrecía una recompensa.

La tecnología “Ghost Murmur” probada en Black Hawks, aisló su corazón entre montañas, en un rescate sin bajas. “Es como oír una voz en un estadio, solo que el estadio son mil millas cuadradas de desierto”, dijo al Post una fuente informada sobre el programa; “En las condiciones adecuadas, si tu corazón late, te encontraremos”.

“Normalmente, esta señal es tan débil que solo se puede medir en un entorno hospitalario con sensores colocados casi pegados al pecho”, agregó la fuente. “Pero los avances en un campo conocido como magnetometría cuántica, específicamente sensores construidos en torno a defectos microscópicos en diamantes sintéticos, aparentemente han hecho posible detectar estas señales a distancias mucho mayores.

NEW: The CIA used a secret tool called "Ghost Murmur" that uses AI to find heartbeats to rescue the U.S. airman who was stranded in Iran, according to the New York Post.



The secret technology was allegedly used for the first time in the field, according to the Post.



"The… pic.twitter.com/3IOmUgQIte — Collin Rugg (@CollinRugg) April 7, 2026

¿Qué revoluciona esta tecnología?

Más allá de rescates, esta tecnología habilita vigilancia sigilosa y operaciones encubiertas. De hecho, el director CIA John Ratcliffe aludió a ella en una conferencia de inicios de semana. Ghost Murmur borra fronteras con inteligencia; ¿qué opinas de esta arma invisible? ¡Debate abajo!