Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que el segundo piloto del F-15, derribado por Irán, fue rescatado y está bien, aunque presenta algunas heridas. Mientras que funcionarios estadounidenses detallaron que el oficial se encuentra fuera de Irán y su rescate implicó la participación de muchos miembros de las fuerzas especiales, según citó Al Jazeera.

El tripulante del avión F-15 de Estados Unidos que habría sido derribado por Irán estaba desaparecido y se desplegó una operación para rescatarlo, lo que implicó un enfrentamiento con fuerzas iraníes, cuyo saldo no se ha dado a conocer.

🚨“WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Office Members, who also happens to be a highly respected Colonel, and who I… pic.twitter.com/FNPWV6MPvA — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026

Después de que fueron derribados aviones de combates de Estados Unidos durante el viernes cerca de Dehdasht, uno de los tripulantes fue rescatados ese mismo día.

De acuerdo con The Hill, un helicóptero UH-60 Black Haw de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y un helicóptero de búsqueda fueron alcanzadas, pero lograron escapar sus tripulantes.

Estas aeronaves buscaban sacar a la tripulación que se eyectaron del F-15, luego de ser alcanzados por un ataque iraní, el primero en ser derribado desde que inició el conflicto.

Irán pidió a ciudadanos capturar a piloto estadounidense

Medios dirigidos por el régimen de Irán ofrecieron una recompensa a quien lograra capturar al segundo de los tripulantes que se encontrarían en la zona de Dehdasht. Hasta el momento Irán no ha confirmado el número de víctimas por este rescate.

Estos sucesos se registran mientras Donald Trump da un ultimátum para que Irán abra el Estrecho de Ozmuz a más tardar el 6 de abril si no quiere que se "desate" un infierno.