Giro a la derecha en Perú: ¿Por qué fracasó la izquierda y qué significa para la región?

Perú ha hablado en las urnas y su mensaje marca un giro histórico que ya parece irreversible. Mientras el escrutinio oficial avanza lentamente tras una jornada electoral caótica y extendida por graves demoras, la tendencia es contundente: con casi el 17% de los votos, Keiko Fujimori se consolida como la favorita para el balotaje de junio, celebrando lo que ella misma define como una victoria sobre el adversario de izquierda.

En América Latina hay un patrón que se repite. La izquierda llega al poder prometiendo un cambio y se va dejando una crisis. Ayer Perú votó y votó para no repetir el experimento. El resultado tiene una lectura muy clara.

El conteo rápido confirma que la segunda vuelta será entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, dos candidatos de derecha, los dos más votados. Ese es el dato político más importante de la jornada.

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¿Y la izquierda? ¿Dónde quedó Roberto Sánchez? El candidato izquierdista que se reivindicaba abiertamente como heredero del expresidente Pedro Castillo, un expresidente, por cierto, que está en prisión condenado por rebelión por intentar disolver el Congreso para quedarse con el poder y perpetuarse en un acto totalmente antidemocrático, pues quedó en torno al 7 u 8% del conteo oficial. No pasó, no pasó por lejos.

En menos de 10 años, ocho mandatarios han desfilado por el Palacio de Gobierno peruano y justamente uno de ellos fue Pedro Castillo, el presidente de izquierda que dejó a Perú con tremenda crisis y a quien Sánchez prometía liberar. El electorado peruano le respondió con su voto.

Los peruanos fueron a las urnas buscando estabilidad institucional, seguridad y recuperación económica, precisamente lo que el experimento de izquierda no puede dar. América Latina ha vivido en carne propia lo que pasa cuando la izquierda llega al poder. Ahí está Venezuela, sin luz ni medicamentos; Nicaragua, sin prensa libre; Cuba, sin poder salir a protestar. Perú no quiere repetir eso. El mensaje de las urnas no necesita intérprete. Perú buscó algo distinto y lo encontró a su derecha.