De Fujimori a un comediante: las elecciones en Perú que podrían cambiar su rumbo en 2026

Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas este 12 de abril en una de las elecciones más decisivas de los últimos años. En juego no solo está la presidencia, sino también la renovación completa del poder político en Perú, una nación marcada por la inestabilidad.

Los ciudadanos elegirán al nuevo presidente, vicepresidentes, diputados, senadores, además de representantes al Parlamento Andino, en un proceso que podría redefinir el rumbo de Perú en 2026.

¿Por qué las elecciones en Perú 2026 son tan importantes?

La relevancia de estos comicios radica en un dato contundente: Perú ha tenido siete presidentes en apenas 10 años, el reflejo de una profunda crisis política.

Analistas y organismos como la Organización de Estados Americanos señalan la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en la región. En este contexto, la elección busca algo más que nuevos líderes, buscan estabilidad, gobernabilidad, además de confianza ciudadana.

¿Quiénes son los principales candidatos en las elecciones en Perú 2026?

Un total de 35 aspirantes presidenciales compiten por el cargo; entre ellos destaca Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien propone reforzar el sistema educativo con remodelación de colegios, desayunos escolares y capacitación docente.

Otro candidato que ha llamado la atención es Carlos Álvarez, quien plantea la creación de un corredor humanitario regional para gestionar la migración, con apoyo de organismos internacionales.

¿Qué papel juegan militares y policías en las elecciones en Perú?

Uno de los elementos más llamativos de esta contienda es la fuerte presencia de perfiles vinculados a las fuerzas de seguridad. Cuatro militares en retiro buscan la presidencia, y al menos 32 partidos políticos incluyen en sus listas a militares o policías retirados como candidatos al Congreso.

Este fenómeno refleja la creciente preocupación por temas como seguridad, corrupción y orden interno, prioridades clave para los electores.

¿Qué está en juego para Perú y la Latinoamérica?

Más allá de los nombres, estas elecciones podrían confirmar una tendencia política en América Latina, ya que podría representar un giro hacia posiciones más conservadoras o de derecha, como ya ocurre en varios países de la región.

Aunque para Perú, el desafío sea mayor, el próximo gobierno deberá enfrentar crisis institucional, inseguridad y demandas sociales urgentes, en un escenario político fragmentado. Este 12 de abril no será una elección más, será una prueba decisiva para la democracia peruana; ¿logrará el país encontrar la estabilidad que ha perdido en la última década o seguirá atrapado en la incertidumbre política?

