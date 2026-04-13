Fujimori va a segunda vuelta presidencial en Perú

Keiko Fujimori resultó ganadora de la primera vuelta de las elecciones, presidenciales en Perú y se enfrentará el próximo 7 de junio contra Rafael López Aliaga.

Ambos candidatos considerados como conservadores obtuvieron poco más del 30% de los votos escrutados, de acuerdo con el escrutinio del 40% de las actas, al corte de la medianoche del centro de México.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú informó que el lunes se instalarían las casillas que no pudieron colocarse durante la jornada electoral del domingo.